制作一个引人入胜的90秒教程视频，专为渴望理解复杂Git概念的初学者开发者设计。该视频应以视觉和互动的方式分解“Learn Git Branching”的基本要素，展示逐步演示，配以干净的动画图形和欢快的背景音乐。利用HeyGen的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，提供清晰、简洁且引人入胜的解释。

生成视频