制作一段2分钟的简短说明视频，旨在解决和揭穿围绕性别的常见误解，目标受众为家长和社区领袖。视觉方法应信息丰富且专业，利用媒体库/库存支持中的引人入胜的图形，并由权威的AI语音支持。用户可以通过HeyGen高效地将文本转化为视频，创建一个有影响力的性别认同意识视频制作工具，以促进公众理解。
制作一段60秒的动态视频，展示如何在工作场所营造包容性环境，特别是针对企业人力资源和多元化与包容性团队。视觉和音频风格应现代、简洁且专业，结合各种模板和场景展示最佳实践，并配有清晰的字幕/说明以提高可访问性。这个AI视频制作解决方案将快速提供可操作的见解。
生成一段45秒的教育视频，探索不同文化中性别概念的简要历史概览，面向大学生和成人学习者。视觉风格应充满历史图像和细腻的动画，以平静、学术的语调呈现。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，优化最终的教育视频以适应各种平台，确保作为内容创作者的广泛传播。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化教育视频的制作？
HeyGen利用先进的AI技术，将脚本转化为引人入胜的教育视频，使用逼真的AI化身和多样化的AI语音。这个强大的AI视频制作器简化了整个视频制作过程，即使没有视频编辑技能也能轻松上手。
我可以使用HeyGen自定义我的教育视频外观吗？
可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将自己的标志、品牌颜色和自定义图形融入视频模板中。您还可以利用其媒体库和库存照片及视频，创建符合您品牌的独特且引人入胜的教育视频。
HeyGen提供哪些技术功能以提高视频的可访问性和适应不同平台？
HeyGen提供自动字幕/说明，以增强您教育视频的可访问性。此外，您可以轻松导出各种纵横比的视频，使您的内容适应YouTube和其他社交媒体平台。
使用HeyGen从文本生成AI教育视频的速度有多快？
HeyGen的生成功能允许您通过输入文本提示或脚本快速制作高质量的教育视频。这个AI视频制作器显著减少了制作时间，使内容创作者能够高效生成视频。