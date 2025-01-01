性别多样性意识视频制作工具：提升您的DEI培训

轻松创建包容性多样性培训视频，利用强大的AI化身吸引并教育您的观众。

109/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段60秒的包容性视频内容，目标受众为人力资源专业人士和团队领导者，展示工作场所性别平等的好处，采用专业且引人入胜的视觉美学，使用多样化的AI化身。音频应配有自信且清晰的旁白，强调包容性政策的积极影响。
示例提示词2
为社交媒体用户创建一段简洁的30秒教育视频，设计为一项意识宣传活动，以揭穿关于性别多样性的常见误解。视觉风格应动态且视觉吸引力强，结合屏幕文字，配以轻松且亲切的旁白。确保所有关键信息通过HeyGen的字幕功能可访问。
示例提示词3
设计一段温馨的40秒社交媒体视频，用于公司内部沟通，讲述一个包容性团队庆祝其多样化贡献的简短故事，旨在创造情感共鸣的视频。采用温暖、真实的视觉风格，使用HeyGen的模板和场景，配以真诚且鼓舞人心的旁白。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

性别多样性意识视频制作工具的工作原理

轻松创建有影响力的性别多样性意识视频，利用AI，特色可定制化身、引人入胜的叙述和无缝分享，促进包容性工作环境。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先概述您的信息。使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，将您的书面内容转化为动态场景，确保您的多样性信息清晰且有影响力。
2
Step 2
选择您的AI化身
通过选择多样化的“AI化身”来赋予您的信息生命。选择一个最能代表您期望语气和受众的化身，以最大限度地提高您意识视频的参与度。
3
Step 3
生成引人入胜的旁白
利用我们先进的“旁白生成”功能，提升您视频的专业性和清晰度，为您的多样性意识信息添加真实且有影响力的音频层。
4
Step 4
导出并广泛分享
通过使用“纵横比调整与导出”优化您的视频以适应各种平台，最终完成您的视频。将您强有力的性别多样性意识视频分享至内部和外部渠道，以促进包容性环境。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上发起意识宣传活动

.

快速生成有影响力的社交媒体视频，有效地促进性别多样性意识并激发行动。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的性别多样性意识视频？

HeyGen的先进AI视频制作工具允许您开发包容性的教育内容，使用多样化的AI化身和可定制的视频模板，确保您的性别平等信息强有力地传达并创造有影响力的视频。

HeyGen是否提供定制内容的端到端视频生成？

是的，HeyGen提供直观的创作引擎用于端到端视频生成，将您的视频脚本转化为定制视频内容。您可以利用文本转视频功能、旁白生成和品牌控制来创建符合您特定需求的有影响力的视频。

哪些功能使HeyGen适合开发多样性培训视频？

HeyGen使您能够通过轻松创建动画视频和解释视频来增强多样性培训和发展。利用可定制的模板、丰富的媒体库和字幕功能，制作引人入胜的教育视频，提高员工的理解和参与度。

HeyGen能否帮助创建简短、有影响力的社交媒体视频？

当然可以。HeyGen的平台专为快速创建短视频内容而设计，非常适合社交媒体视频活动和意识宣传活动。通过原生提示视频创建和纵横比调整与导出，您可以快速生成适合各种平台的定制视频。