游戏广告视频生成器：制作转化率高的广告

轻松将您的广告创意转化为引人入胜的游戏视频。我们的AI视频生成器使用从脚本到视频的功能，实现快速且高影响力的创作。

创建一个充满活力的30秒游戏广告视频，展示一款新的手机游戏，目标是那些渴望简化营销的独立游戏开发者。视觉风格应明亮且引人入胜，展示令人兴奋的游戏画面，并穿插一个友好且专业的AI化身，解释游戏的独特卖点。利用HeyGen强大的AI化身传递清晰简洁的信息，配以高能量的现代配乐。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个时长45秒的推广视频，针对大型手机游戏工作室的市场经理，旨在高效创建广告。视觉美学应宏大且电影化，突出戏剧性的游戏内时刻，并展示如何快速使用HeyGen的丰富模板和场景制作多样化的广告变体。音频应为管弦乐，营造悬念和兴奋感。
示例提示词2
制作一个信息丰富的60秒教程风格视频，专为内容创作者和主播设计，帮助他们轻松生成游戏广告视频内容。视觉呈现应简洁且具有指导性，展示如何通过HeyGen的从脚本到视频功能轻松将脚本转化为动态视频。清晰而热情的旁白和支持性的背景音乐将引导观众完成整个过程。
示例提示词3
设计一个快速可分享的15秒短视频内容，针对社交媒体营销人员，帮助他们创建病毒式游戏广告。视觉风格应快速且幽默，展示意想不到的游戏内故障或有趣的角色互动。使用HeyGen的语音生成功能生成的引人入胜且富有表现力的旁白应叙述这些喜剧事件，并配以流行的欢快音频片段。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

游戏广告视频生成器的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜的高性能游戏广告视频。将概念转化为适合社交媒体的迷人短视频内容。

1
Step 1
选择您的创意基础
通过从丰富的专业视频模板库中选择，开始您的游戏广告项目，这些模板针对各种游戏类型进行了优化。每个模板都提供了坚实的创意基础，让您快速构建引人入胜的广告。
2
Step 2
添加您的游戏内容
无缝整合您独特的游戏画面、截图或宣传素材到您选择的模板中。利用我们全面的媒体库/素材支持，找到完美补充您游戏美学的额外剪辑、图片和音乐。
3
Step 3
使用AI音频增强
通过复杂的音频提升您的广告影响力。我们的语音生成功能允许您以多种语言和语调制作引人入胜的旁白，确保您的信息从第一秒起就吸引玩家。
4
Step 4
导出并发布
一旦您的动态游戏广告完成，轻松以适合流行社交媒体平台的最佳纵横比导出。您的AI驱动游戏广告现在已准备好与更广泛的观众连接并推动参与。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

激发玩家参与

制作AI驱动的视频，激发潜在玩家的兴趣，为您的游戏营造兴奋感并推动更深层次的观众参与。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的游戏广告视频创作？

HeyGen是一个AI驱动的视频编辑器，允许内容创作者快速生成引人入胜的游戏广告视频。利用多种视频模板和动态文字动画，让您的短视频内容在社交媒体平台上脱颖而出。

HeyGen是否为我的视频提供AI化身？

是的，HeyGen提供一系列逼真的AI化身，可以让您的脚本栩栩如生。结合语音生成功能，这种从脚本到视频的能力创造了引人入胜且个性化的内容。

是什么让HeyGen成为一个有效的AI视频生成器？

HeyGen通过提供自动视频创建功能和广泛的媒体库/素材支持，简化了视频制作过程。它是一个为效率和高质量输出而设计的AI视频生成器，适用于各种内容需求。

我可以使用HeyGen自定义视频的外观和风格吗？

当然可以。HeyGen允许广泛的自定义，包括品牌控制以应用您的标志和颜色。您还可以利用各种视频模板和动态文字动画，实现您想要的短视频内容美学。