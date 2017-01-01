筹款视频生成器：最大化您的捐款

通过从脚本到视频的自动化生产，将您的故事转化为高质量的筹款视频。

开发一个吸引人的45秒非营利组织筹款视频，目标是潜在捐赠者，展示真实世界的影响，采用温暖、真实的视觉风格和通过HeyGen生成的富有同情心的旁白，有效地讲述您组织的鼓舞人心的故事。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为社交媒体粉丝制作一个动态的30秒解释视频，详细介绍即将到来的活动。利用现代图形和欢快的音频风格，快速从视频脚本中使用HeyGen的文本转视频功能构建这个引人入胜的内容，甚至可以利用筹款视频模板快速开始。
示例提示词2
想象一下，您是一个小型草根组织，想要制作一个有影响力的60秒筹款视频。制作一个简单、用户友好的视觉叙述，使用AI化身作为您的代言人，以鼓励的语气解释您的使命，使视频创作对您的慈善机构变得容易。
示例提示词3
生成一个简洁的20秒紧急呼吁，适合在线捐赠者，适用于社交媒体营销。采用直接、有冲击力的视觉和音频风格，即使没有声音也能通过HeyGen生成的字幕/说明确保信息清晰，突出关键需求。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

筹款视频生成器如何工作

轻松创建有影响力的筹款视频，以分享您的事业，吸引捐赠者，并通过直观的工具和AI协助推动支持。

1
Step 1
选择模板
从多种专业设计的筹款视频模板中选择，以快速建立您的活动结构和视觉风格。这将启动您的创意过程，确保从一开始就有一个精致的外观。
2
Step 2
创建您的脚本
创建引人入胜的视频脚本，概述故事和行动呼吁。生成器可以使用此脚本将您的文本转化为动态视频场景，轻松地将您的叙述变为现实。
3
Step 3
添加旁白
使用AI语音为您的视频添加专业旁白。只需输入您的解说词，生成器将生成清晰、引人入胜的音轨，确保您的信息无需录音棚即可有效传达。
4
Step 4
导出您的视频
以各种格式和纵横比导出您的高质量视频，优化适用于不同平台。这为您的有影响力的筹款视频做好了立即在社交媒体和其他渠道上分享的准备，接触您的目标受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示影响故事

通过引人入胜的AI视频突出捐款的直接影响，展示成功并与您的支持者建立信任。

background image

常见问题

HeyGen如何增强我们非营利组织筹款视频的故事讲述能力？

HeyGen通过引人入胜的“故事讲述”能力增强您的“非营利组织筹款视频”，将您的“视频脚本”创意转化为与观众深刻共鸣的“高质量视频”。我们的“AI视频生成器”通过利用先进的制作功能，使每个“筹款视频”更具影响力。

HeyGen是否提供筹款视频模板以简化内容创作？

是的，HeyGen提供多种专业的“筹款视频模板”和直观的“拖放编辑工具”以简化您的内容创作过程。这些资源使您能够快速制作引人入胜的“筹款视频”，无需广泛的技术技能，大大“自动化生产过程”。

HeyGen提供哪些工具来定制慈善呼吁的旁白和品牌？

HeyGen提供强大的工具来个性化您的“慈善”呼吁，包括通过我们的“文本转语音”功能生成高级“旁白”和自定义“AI语音”。您还可以应用“品牌控制”如您的标志和特定颜色，以确保每个“筹款视频”的一致性和专业展示。

HeyGen的AI视频生成器如何简化引人入胜的筹款视频的创建？

HeyGen的“AI视频生成器”通过直接将您的“视频脚本”转化为专业制作，大大简化了引人入胜的“筹款视频”的创建。这个高效的“自动化生产过程”确保“非营利组织筹款视频”可以快速创建，让您可以更多地专注于核心使命。