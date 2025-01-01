筹款视频制作工具：轻松AI助力非营利组织

通过AI虚拟形象轻松为您的事业打造引人入胜的故事，前所未有地吸引捐赠者。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个动态的45秒众筹活动更新视频，目标是现有捐赠者和潜在的新贡献者。视觉元素应生动且有冲击力，通过引人入胜的媒体库/素材支持展示项目里程碑和实际进展，同时热情的旁白和振奋人心的背景音乐传达成功的信息和未来的需求。此更新应激励持续支持，并清晰阐明活动的下一步。
示例提示词2
开发一个简洁的30秒社交媒体号召行动视频，目标是年轻的数字原住民，激励他们进行小额捐赠或分享一个事业。视觉风格应快速、现代且视觉吸引力强，配以醒目的文字叠加，并搭配欢快、流行的音轨。通过显著的字幕/说明确保最大程度的可访问性和参与度，使信息即使在无声情况下也能在社交媒体平台上获得最佳表现。
示例提示词3
创建一个真实的90秒见证风格筹款视频，非常适合从企业赞助商和高净值个人那里获得重大捐赠。该视频应通过受益者真诚的旁白讲述一个转变的引人入胜的故事，穿插展示项目成功的有力视觉效果。利用HeyGen的模板和场景有效地构建这个强大的故事，确保专业和精致的最终产品，突出他们在筹款视频中投资的直接收益。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

筹款改进视频制作工具的工作原理

轻松创建引人入胜的筹款视频，吸引您的观众并放大您的信息以支持重要事业。

1
Step 1
创建您的视频基础
首先使用我们的直观文本转视频功能将您的筹款“脚本”转化为视觉故事，或从一系列专业模板和场景中选择，以快速设置您的项目。这确保了您的活动有一个强有力的起点。
2
Step 2
添加您的独特声音和视觉效果
通过整合“旁白生成”来个性化您的信息，或使用逼真的AI虚拟形象来代表您的事业。定制您的视频以深深打动潜在捐赠者。
3
Step 3
精炼和打磨以增强影响力
通过自动“字幕/说明”增强可访问性和参与度。从我们的媒体库中加入相关的素材视频和动态动画，以视觉上加强您的叙述并明确您的使命。
4
Step 4
导出并分享您的信息
一旦您的视频完美无瑕，轻松“导出”适合不同平台的各种纵横比调整和导出，包括“社交媒体”。分发您强大的筹款视频，以接触更广泛的观众并实现您的筹款目标。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人入胜的AI视频展示成功故事

通过引人入胜的AI视频展示您的筹款努力的成功和影响。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的筹款视频？

HeyGen利用先进的AI将您的筹款脚本转化为引人入胜的高质量视频，配有逼真的旁白和专业模板，以吸引捐赠者的注意。它简化了制作有影响力的非营利视频的过程。

HeyGen能为我的非营利视频生成AI虚拟形象吗？

是的，HeyGen使您能够整合专业的AI虚拟形象来传达您的信息，为您的筹款视频和众筹活动增添独特和个性化的元素。这一创意功能有助于与观众建立联系。

HeyGen提供哪些工具来轻松提升筹款视频制作？

HeyGen提供直观的在线视频编辑器，具有拖放功能，提供丰富的媒体库，包括素材视频和背景音乐，以创意地提升您的筹款内容。利用多样的模板和场景进行动态叙事。

HeyGen支持优化社交媒体的筹款视频吗？

当然，HeyGen使您能够通过自动字幕和说明以及灵活的纵横比调整来优化各种社交媒体平台的筹款视频，以实现最大范围和参与度。确保您的信息在各处都可访问且有影响力。