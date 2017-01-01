筹资解说视频制作工具，吸引捐赠者

通过AI驱动的文本转视频功能，将您的筹资脚本轻松转化为引人入胜的解说视频，让视觉故事变得简单。

为一家科技初创公司制作一段45秒的筹资解说视频，目标是吸引天使投资人和风险投资家。视频应采用现代、动态的动态图形，并配以积极、专业的旁白，利用HeyGen的AI虚拟形象清晰地展示核心提案和市场机会。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为一个非营利组织的捐赠活动设计一段60秒的视频，目标是面向公众和个人捐赠者。这个视觉故事应使用HeyGen媒体库/素材支持中的富有同情心和温暖的视觉效果，配以鼓舞人心的旁白和振奋人心的背景音乐，利用视频模板实现快速有效的制作。
示例提示词2
制作一段30秒的动画视频，以吸引支持者为一个创新艺术项目的众筹活动提供支持，特别是针对创意艺术爱好者。视觉风格应充满趣味和艺术感，配以友好且充满热情的旁白，利用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成。
示例提示词3
开发一段50秒的公司解说视频，旨在为公司争取战略投资，目标观众为企业投资者和潜在合作伙伴。视频应保持简洁的企业美学，结合清晰的信息图表，并通过HeyGen的旁白生成功能增强自信、权威的旁白，确保通过集成字幕/说明文字实现清晰度和传播效果。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

筹资解说视频制作工具的工作原理

使用AI驱动的工具创建引人入胜的筹资解说视频。将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果，有效分享您的故事，与潜在捐赠者建立联系。

1
Step 1
创建您的脚本
首先为您的筹资活动撰写核心信息。我们的平台的“从脚本到视频”功能允许您从书面内容中即时生成初步视频草稿。
2
Step 2
选择视觉效果和场景
从多种“视频模板”和场景中选择，以视觉化地呈现您的信息。我们的“模板和场景”功能为引人入胜的视觉故事提供了基础，无需设计努力。
3
Step 3
添加AI虚拟形象或旁白
为您的解说视频增添人性化的触感。整合专业的“AI虚拟形象”直接呈现您的信息，为您的“动画视频”带来真实的存在感。
4
Step 4
导出您的最终视频
通过审查和进行最后调整来完成您的筹资解说视频。使用我们的“纵横比调整和导出”功能导出高质量的“MP4视频”，以便在任何平台上进行最佳分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过捐赠者故事展示影响力

.

使用引人入胜的AI视频，视觉化地讲述您组织的影响力和捐赠者贡献的强大故事，以激励更多支持。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的解说视频？

HeyGen通过利用AI驱动的视频创作，帮助您高效地制作引人入胜的解说视频。利用多种视频模板和AI虚拟形象，打造吸引观众注意的视觉故事。

HeyGen为动画视频提供了哪些创意功能？

HeyGen提供强大的功能来生成动画视频，包括使用AI虚拟形象和专业旁白从脚本创建动态内容。我们的平台通过创新的文本转视频技术简化了将您的愿景变为现实的过程。

HeyGen是否提供丰富的创意资产和编辑工具？

当然，HeyGen提供丰富的媒体库，包括素材媒体和音乐，以增强您的视频项目。结合用户友好的拖放编辑器和多样化的模板，HeyGen使视频创作变得易于访问且具有创意灵活性。

HeyGen如何优化社交媒体营销的视频内容？

HeyGen通过允许轻松调整视频的纵横比和导出MP4格式，简化了社交媒体营销视频的创建。实施您的品牌营销策略，确保您的视觉故事在所有平台上产生共鸣。