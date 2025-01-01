筹款沟通视频生成器：提升您的影响力
使用AI化身生成有影响力的捐赠者沟通和引人入胜的筹款视频，转变您的故事讲述方式，提高非营利组织的参与度。
121/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个30秒的个性化捐赠者感谢视频，面向现有支持者。视觉和音频风格应温暖、感激且引人入胜，展示一个友好的AI化身直接对观众讲话，背景柔和且鼓舞人心。利用HeyGen的AI化身高效创建与观众产生共鸣的个性化视频。
示例提示词2
制作一个45秒的活力视频，用于社交媒体，完美展示活动亮点和回顾，展示您最近活动的关键时刻和成功。视觉风格应为快节奏的蒙太奇，配以动态过渡和欢快的庆祝音乐。结合HeyGen的丰富媒体库/素材支持，增强社交媒体平台的视觉吸引力。
示例提示词3
开发一个50秒的筹款呼吁视频，用于电子邮件营销活动，旨在激励订阅者支持一个关键的事业。这个以故事为驱动的视频应具备紧迫而富有同情心的视觉风格，结合问题解决的图像，具有专业美感和引人注目的行动号召。通过使用HeyGen的字幕/说明功能，确保您的电子邮件营销受众最大程度的可访问性。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
粘贴您的故事脚本
首先粘贴您的筹款信息或影响故事脚本。我们的平台利用文本转视频功能，将您的文字转化为动态视频。
2
Step 2
选择您的AI主持人
从多样化的AI化身中选择一位来讲述您的信息，为捐赠者感谢视频和活动呼吁增添人性化触感，无需摄像机。
3
Step 3
应用您的品牌标识
使用品牌控制（标志、颜色）自定义您的视频，以确保与您的非营利组织视觉标识的一致性，使每次沟通都能立即被识别。
4
Step 4
导出并广泛分享
利用纵横比调整和导出功能优化您的视频，以适应不同平台，确保您的筹款沟通通过社交媒体和电子邮件营销有效地到达捐赠者。
常见问题
非营利组织如何使用HeyGen创建引人入胜的筹款视频？
HeyGen赋能非营利组织制作有影响力且以故事为驱动的视频，从捐赠者感谢视频到筹款呼吁，使用AI化身和动态视觉故事有效地驱动情感参与。
使用HeyGen的AI可以生成哪些类型的筹款沟通视频？
使用HeyGen，您可以轻松生成各种筹款沟通视频，包括引人入胜的影响故事、个性化的捐赠者感谢视频和有效的众筹活动。
HeyGen是否提供筹款视频制作的模板和品牌控制？
是的，HeyGen提供多种模板以简化视频创建，并提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，确保所有筹款内容的专业外观和感觉。
使用HeyGen制作的视频是否易于添加专业旁白和字幕？
当然。HeyGen具备先进的旁白生成功能，提供多种声音选择，并且易于添加字幕和说明，确保您的筹款信息清晰、易于访问且具有专业外观。