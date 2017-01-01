筹款请求视频制作工具：立即提升您的诉求
通过引人入胜的视觉叙事提升您的事业，辅以无缝字幕以扩大影响力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为慈善社交媒体经理特别制作一个30秒的动态社交媒体广告，采用活泼的视觉风格和引人入胜的动态图形。这个简洁的视频应突出HeyGen的AI虚拟形象，传达直接的行动号召，同时通过自动生成的字幕确保所有观众的广泛可访问性，并通过纵横比调整和导出优化为各种平台提供强大的社交媒体内容。
制作一个45秒的直接筹款请求视频，专为需要快速迭代和测试不同诉求的营销团队量身定制，采用数据驱动的视觉风格，具有明确的行动号召和精确的叙述。通过使用HeyGen的多样化模板和场景加速创作过程，允许快速定制和高效的视频创作，以便有效地进行筹款请求视频制作内容的A/B测试。
生成一个2分钟的感人影响故事视频，面向主要捐赠者和资助委员会，采用温暖的纪录片风格视觉美学，配以情感丰富的背景音乐。使用HeyGen的媒体库/库存支持，结合真实的现实世界镜头和图像，确保视觉叙事的完整可访问性，配以准确的字幕，并通过专业、引人入胜的配音生成与潜在捐赠者深度连接。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的筹款视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频代理，帮助用户高效创建有影响力的筹款视频。利用用户友好的模板和文本转视频功能，您可以快速将脚本转化为专业视频，无需复杂的编辑技能。
HeyGen提供哪些特定的AI工具来增强我的筹款请求视频？
HeyGen提供强大的AI工具来提升您的筹款请求视频，包括逼真的AI虚拟形象传递信息、先进的配音生成和自动字幕。这些功能确保您的信息清晰且引人入胜，最大化捐赠者的影响。
我可以完全自定义HeyGen创建的筹款视频以符合我组织的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供全面的自定义选项，允许您上传自己的媒体，如标志和品牌颜色，并从其广泛的媒体库中整合库存媒体。这确保您创建的每个筹款视频都保持一致的视觉叙事，与您的使命产生共鸣。
HeyGen如何有效地促进在各种数字平台上分享筹款内容？
HeyGen专为多功能内容分发而设计，提供纵横比调整以优化您的筹款视频适应不同的社交媒体平台。您可以轻松导出高质量的视频广告和社交媒体内容，确保广泛的覆盖和与潜在捐赠者的互动。