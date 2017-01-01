筹款公告生成器：快速创建引人入胜的信息

使用我们的可定制模板设计引人入胜、个性化的筹款公告，通过从脚本到视频的无缝转换让您的信息栩栩如生。

为非营利组织和小型慈善机构制作一段45秒的引人入胜的视频，展示一个直观的筹款公告生成器如何帮助他们制作个性化的公告。视觉风格应充满感情和启发性，使用温暖的色调和振奋人心的背景音乐，唤起社区和希望的感觉。展示HeyGen的AI虚拟形象如何以真诚和影响力传达这些重要信息，让每一个行动呼吁都能深深打动潜在捐赠者。

示例提示词1
开发一段30秒的时尚宣传视频，针对初创公司创始人和众筹活动，展示AI公告生成器在获取重要种子资金方面的效率。采用现代和动态的视觉美学，配以清晰的图形和充满活力的配乐，确保专业和前瞻性的印象。突出HeyGen的从脚本到视频功能如何快速将筹款提案转化为引人入胜的视频内容，强调速度和创新，以满足忙碌的企业家。
示例提示词2
为计划慈善晚会和社区筹款活动的活动组织者制作一段60秒的引人入胜的视频，展示如何轻松创建公告并在社交媒体上有效分享。视觉和音频风格应充满活力和欢快，展示多样化的活动图像和充满热情的旁白，配以欢快的音乐，鼓励最大程度的参与。强调HeyGen的字幕/说明如何确保所有观众的可访问性和广泛覆盖，确保没有人错过重要的活动细节。
示例提示词3
专为学校、当地俱乐部和志愿者团体设计一段20秒的视频，突出可定制模板在生成有效呼吁中的力量。使用清晰直接的视觉风格，配以友好的屏幕文字和鼓励的语气，伴随温和支持的音乐，激发慷慨。展示HeyGen的模板和场景如何简化创建过程，使组织能够快速启动针对其特定捐赠需求的有影响力的活动。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

筹款公告生成器的工作原理

轻松制作引人入胜的筹款公告，吸引注意力并激发慷慨，使用我们直观的AI驱动工具，确保您的信息脱颖而出。

1
Step 1
选择模板
首先从多种专业筹款模板中选择适合您的原因的模板。我们的模板和场景提供了坚实的基础，让您快速为您的信息设定舞台。
2
Step 2
创建您的公告
利用我们的AI公告生成器起草您的核心信息。只需输入您的关键点，让我们的工具帮助生成清晰而有影响力的脚本，准备好进行从脚本到视频的转换。
3
Step 3
添加个性化元素
通过融入您独特的品牌，使您的信息真正成为个性化公告。使用品牌控制（标志、颜色）确保您的公告反映您组织的身份并增强捐赠者的认知。
4
Step 4
导出并分享
一旦完成，导出您的筹款公告为最佳格式。利用纵横比调整和导出功能，轻松在社交媒体平台上分享或嵌入到您的网站上，扩大受众范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过激励性筹款视频激发捐款

制作强大而个性化的视频公告，与您的观众情感连接，激励他们支持您的事业并为您的目标贡献力量。

常见问题

HeyGen如何作为有效的筹款公告生成器？

HeyGen是一个直观的筹款公告生成器，使您能够直接从脚本创建引人入胜的视频公告。利用我们的可定制模板和逼真的AI虚拟形象，有效传达您的信息并吸引观众捐款。

HeyGen为各种创意需求提供了哪些个性化公告功能？

HeyGen通过广泛的可定制模板库和强大的品牌控制功能，帮助您创建个性化的公告视频。轻松调整您的内容以满足多样化的创意需求，包括产品发布、活动推广或独特的社交媒体帖子。

HeyGen的AI公告生成器能否简化产品发布或活动推广视频的制作？

当然可以，HeyGen的AI公告生成器显著简化了产品发布和活动推广视频的制作。您可以轻松地将文本脚本转化为专业视频，配以AI虚拟形象和旁白，简化您的内容创作过程。

HeyGen是否提供可定制的模板和品牌控制用于营销材料，如传单或Instagram帖子？

是的，HeyGen提供多样化的模板和全面的品牌控制，用于设计有效的视频营销材料，包括数字传单、海报和Instagram帖子。结合您的标志和品牌色彩，确保在所有社交媒体上分享的创意公告中实现一致和有影响力的沟通。