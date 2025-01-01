制作一段引人入胜的60秒筹款视频，突出捐款对受益人的直接影响，使用感人的见证和强有力的视觉叙事。目标是潜在捐赠者和公众，旨在营造一种振奋人心和充满希望的氛围，配以激励人心的背景音乐和清晰的旁白。利用HeyGen的旁白生成功能，确保专业且引人入胜的叙述，传达慈善使命的紧迫性和目的。

