自由职业者入职视频制作工具：创建引人入胜的入职视频
使用我们的AI视频生成器轻松制作引人入胜的在线培训视频，将您的脚本转化为惊艳的视觉效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个60秒的`在线培训视频`，专为小企业主设计，将复杂的流程简化为易于理解的模块。这个`培训视频制作工具`的输出应包含引人入胜的信息视觉效果，现代图形和欢快的背景音乐，利用HeyGen的`模板和场景`快速组装出一个精美的最终产品供团队负责人使用。
难以让你的`入职日视频制作工具`内容既信息丰富又引人入胜？制作一个30秒的精美视频，针对企业人力资源部门和入职专家，特点是简洁友好的视觉风格和HeyGen的专业`语音生成`，以简化新员工介绍。
轻松将你的想法转化为一个引人入胜的90秒营销视频，专为内容创作者设计，利用一个`在线视频制作平台`，可以快速将文字转化为视觉效果。这个动态且视觉丰富的作品，旨在为寻求效率的`自由职业者和市场营销人员`提供服务，将展示动画文字和引人入胜的音乐，利用HeyGen的`从脚本到视频`功能，无需大量编辑即可将他们的概念变为现实。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的入职日视频制作工具或培训视频制作项目？
HeyGen是一个先进的AI视频生成器，能够帮助您创建引人入胜的在线培训视频和入职内容。利用我们的AI虚拟人、从脚本到视频的功能和多样化的动画，轻松实现您的愿景。
是什么让HeyGen成为自由职业者和市场营销人员理想的在线视频制作平台？
HeyGen提供了一个直观的在线视频制作平台，拥有丰富的视频模板和强大的自定义选项。通过语音生成、品牌控制和广泛的媒体库等功能，轻松创建专业视频。
我可以使用HeyGen自定义视频的外观并添加字幕吗？
当然可以。HeyGen强大的视频编辑器允许您对视觉效果进行全面自定义，包括调整纵横比。您可以轻松生成并整合字幕/说明文字，确保信息的可达性和清晰度。
HeyGen如何简化从脚本创建视频的过程？
HeyGen通过其从脚本到视频的功能直接将您的脚本转化为精美的视频。这个简化的过程结合了AI虚拟人和语音生成，使得创建高质量视频变得高效且简单。