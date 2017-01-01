免费视频生成器：即时制作高质量AI视频
快速为社交媒体制作引人入胜的营销视频。我们的免费AI视频制作工具利用从脚本到视频的功能来提升您的内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和数字营销人员开发一个简洁的45秒教程，采用动态、吸引人的视觉风格，强调易用性，配以轻松友好的AI语音。演示如何快速创建一个引人注目的产品公告，使用“AI化身”展示关键优势，并通过自动“字幕/说明”确保在各个平台上的可访问性。
为内容创作者和在线课程讲师设计一个全面的2分钟工作流程演示，采用分步骤、教程式的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和冷静的指导性语音。突出使用“模板和场景”快速组装教育模块的效率，结合“媒体库/素材支持”中的相关媒体，丰富学习体验，成为一个有效的AI视频编辑器。
制作一个针对社交媒体经理和电商企业的动态30秒宣传片，采用现代、快节奏的视觉美学，突出专业输出，配以充满活力的背景音乐。展示通过高效使用“纵横比调整和导出”功能为各种平台创建高质量AI视频的能力，确保多样化营销活动的精致外观。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI视频生成器运作？
HeyGen利用先进的人工智能将文本脚本转化为高质量的AI视频。用户可以从多样化的逼真AI化身中进行选择并自定义场景，使得创建专业视频的过程异常高效。
我可以使用HeyGen平台将文本转换为视频吗？
当然可以！HeyGen是一个强大的文本到视频生成器，您只需输入您的脚本。我们的平台会生成自然的语音旁白，甚至自动添加字幕，简化您的内容创作。
HeyGen提供哪些AI视频编辑器功能？
HeyGen提供强大的AI视频编辑器功能，使用户能够通过预制模板自定义视频并增强视觉吸引力。您可以轻松去除视频背景或调整纵横比以适应各种平台，确保您的内容在任何地方都完美呈现。
HeyGen是否支持为我的视频创建逼真的说话头像？
是的，HeyGen擅长使用其先进的AI化身技术创建逼真的说话头像。我们的平台确保您的AI生成的主持人展现自然的面部表情和逼真的动作，制作出高质量的AI视频以吸引您的观众。