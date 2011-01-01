免费教育视频制作工具：让学习变得有趣且简单

教师和学生可以轻松创建引人入胜的动画视频内容，配合强大的语音生成功能。

91/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为教师开发一个简洁的45秒教程视频，演示如何快速设置虚拟课堂。视觉风格应专业且简洁，利用HeyGen的模板和场景功能中的教育视频制作模板，辅以支持性的、平静的背景音乐。
示例提示词2
为成人学习者制作一个30秒的个人理财基础介绍视频。结合动态剪辑和HeyGen媒体库/库存支持中的照片级真实感的库存照片和视频，由AI化身以信息性语调呈现，帮助定制学习体验。
示例提示词3
设计一个引人入胜的90秒宣传视频，面向潜在学习者推广新的在线教育视频课程。视觉和音频风格应现代且充满力量，采用快速剪辑和动态音乐库曲目，确保包含由HeyGen生成的清晰字幕/说明，以实现最大程度的可访问性和覆盖面。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

免费教育视频制作工具的工作原理

通过我们直观且功能丰富的平台，无需设计技能即可轻松为学生和教师创建引人入胜的教育视频。

1
Step 1
选择您的基础
首先从各种专业设计的视频模板中选择，或从空白画布开始，以满足您的课程需求。
2
Step 2
添加您的内容
用教育材料填充您的场景。轻松输入您的脚本以生成动画视频内容，或使用我们丰富的媒体库丰富您的视觉效果。
3
Step 3
生成语音解说
通过引人入胜的叙述增强您的课程。利用我们的语音生成功能添加逼真的AI语音或上传您自己的音频。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的教育视频完成，轻松以您所需的纵横比导出。与您的观众分享高质量的教育视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂主题

.

将复杂的医学和科学信息转化为易于理解的教育视频，提高所有学习者的清晰度。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的教育视频？

HeyGen是一款先进的AI教育视频制作工具，能够让您使用各种可定制的视频模板制作引人入胜的在线教育视频。通过HeyGen的AI编辑功能，您可以轻松整合动画视频内容和专业语音解说，吸引观众的注意力。

我需要高级视频编辑技能才能使用HeyGen制作教育内容吗？

完全不需要！HeyGen具有直观的拖放界面，即使没有视频编辑经验的人也能轻松使用，是一款易于使用的教育视频制作工具。我们现成的视频模板简化了教师和学生的创作过程。

HeyGen提供哪些教育视频的创意定制选项？

HeyGen提供广泛的定制选项，允许您根据品牌、库存照片和视频以及多样化的音乐库来定制您的教育视频。这确保了您的内容完美契合您的教学风格和视觉需求。

HeyGen能将AI语音集成到教育视频中吗？

是的，HeyGen利用其强大的AI编辑功能直接从您的脚本生成逼真的语音解说。此功能允许动态且清晰的叙述，增强学生的学习体验。