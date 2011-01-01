免费广告视频制作：轻松创建惊艳视频广告
使用我们的AI驱动的文本转视频功能，快速为社交媒体创建引人入胜的视频广告。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的UGC广告，专为寻求内容创作者真实推荐的品牌设计。该视频应采用真实、亲切的视觉风格，自然光线和温暖的对话语气。利用HeyGen的AI虚拟形象，轻松整合虚拟代言人，可以介绍或总结关键点，增添专业感，同时保持用户生成内容的风格，为您的AI视频广告生成项目增色。
想象一个60秒的信息视频，专为新服务的潜在客户设计，简化复杂功能。该视频应具备简洁、插图式、易于理解的美学风格，配以舒缓的背景音乐和清晰的教学旁白。HeyGen的模板和场景将有助于逻辑高效地构建您的叙述，简化您的信息视频制作内容。
制作一个15秒的简短宣传视频，优化用于社交平台，适合社交媒体经理和国际市场营销人员希望最大化覆盖面。采用动态且引人注目的视觉风格，配以醒目的文字叠加和现代流行的背景音乐，瞬间吸引注意力。通过整合HeyGen的字幕功能，确保全球可访问性，使您的视频广告制作内容被普遍理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的视频广告？
HeyGen提供先进的AI视频广告生成器，简化了创建有影响力的视频广告的过程。利用多种视频模板、AI虚拟形象和文本转视频功能，快速制作高质量的短视频，完美适用于任何营销策略。
HeyGen为定制视频广告提供了哪些创意选项？
HeyGen为您的视频广告提供广泛的创意定制选项，包括强大的品牌控制功能，以整合您的品牌颜色和标志。您还可以添加动画、音乐和独特的行动号召，以定制您的视频，确保其完美契合您的品牌信息。
HeyGen能否支持不同类型的社交媒体平台创意视频广告格式？
当然可以。HeyGen让您轻松创建多样化的视频广告格式，包括产品宣传视频和引人入胜的UGC广告，优化适用于各种社交平台，如YouTube和Instagram。我们的工具支持纵横比调整，确保您的动画视频在各处看起来都很棒，包括YouTube Shorts。
使用HeyGen的AI工具能否快速生成专业视频广告？
是的，HeyGen的先进AI视频广告生成器显著简化了高质量视频广告的创建。我们强大的AI工具和直观的视频编辑器使用户能够快速制作专业视频广告，将概念高效轻松地转化为引人注目的内容。