Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的邀请视频，适合美食爱好者和家庭，展示餐厅可供配送的招牌菜。利用HeyGen的AI虚拟形象提供友好、吸引人的叙述，搭配温暖、诱人的食物特写镜头和柔和、邀请的音乐，突出在线订餐的便捷性，适合AI视频创作。
为注重健康的消费者制作一个60秒的信息视频，揭示食品配送服务背后的精心准备和卫生标准。使用HeyGen的从脚本到视频功能，提供冷静、权威的旁白，搭配干净、专业的视觉美学，包含流畅的过渡和清晰的厨房画面，理想用于有效的餐厅营销。
设计一个15秒的社交媒体广告，吸引预算有限的学生和年轻人参与每周的食品配送特价活动。视频应具有时尚、快节奏的风格，配以动态文本动画和流行的器乐曲，确保通过HeyGen的字幕/标题清晰呈现，并可通过可定制的模板轻松调整，提供引人入胜的视频制作体验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的食品配送视频创作？
HeyGen是一个先进的AI视频创作平台，可以快速生成引人入胜的食品配送视频。利用可定制的模板、AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，为餐厅营销制作引人注目的社交媒体宣传。
HeyGen为视频制作提供了哪些AI功能？
HeyGen利用AI简化视频制作，提供AI虚拟形象和高效的从脚本到视频功能。我们的平台还提供无缝的语音生成功能，以增强您的视频内容。
我可以在HeyGen中自定义食品配送视频模板吗？
当然可以，HeyGen提供多种可定制的模板，帮助您创建独特的食品配送视频。您可以应用品牌控制，包括您的标志和品牌颜色，确保您的宣传视频完美匹配餐厅的形象。
HeyGen是否提供视频内容的媒体库？
是的，HeyGen拥有丰富的媒体库，提供素材支持以丰富您的食品配送视频。其直观的在线视频编辑器允许轻松的拖放编辑，使专业视频创作对每个人都变得可及。