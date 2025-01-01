高转化率活动的限时促销视频制作工具

使用HeyGen的AI文本转视频功能，在几分钟内将您的限时促销脚本转化为引人入胜的视频，提高转化率。

制作一个吸引人的30秒限时促销视频，目标是热衷于网购的顾客和淘便宜货的人。视觉风格应快速且具有动态图形和大胆、引人注目的色彩，配以欢快、充满活力的音乐以激发兴奋感。利用HeyGen的模板和场景快速设置视觉框架，并通过脚本转视频功能传达清晰简洁的信息，突出限时优惠。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个45秒的限时促销广告视频，针对专门寻找产品优惠的购物者。这个AI视频应展示一个友好的AI头像，清晰地阐述关键产品优势和折扣，采用干净、现代的视觉风格，重点展示从HeyGen的媒体库/库存支持中获取的高质量产品镜头。语音生成功能应确保专业且引人入胜的呈现，促使观众迅速行动。
示例提示词2
为小企业主和营销专业人士制作一个充满活力的60秒促销视频，展示为自己的销售创建营销视频的简便性。视频应采用明亮、充满活力的视觉美学，快速剪辑多种折扣产品，并配以引人入胜的背景音乐。强调平台能够满足各种社交媒体需求，通过展示不同平台的纵横比调整和导出，确保信息有效地传达给广泛的受众，并附有清晰的字幕/说明。
示例提示词3
制作一个引人入胜的15秒预告视频，使用限时促销视频制作工具，旨在为即将到来的促销活动在社交媒体用户中建立期待。以神秘且简短的揭示视觉风格开始，迅速过渡到关键促销细节，配以流行的音效。利用HeyGen的模板和场景快速进行品牌化，并通过脚本转视频功能进行戏剧性的揭示，确保传达简短而有力的信息，鼓励立即参与。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

限时促销视频制作工具的工作原理

快速创建有影响力的促销视频，为您的限时促销活动驱动参与和转化，使用直观的AI驱动工具。

1
Step 1
选择模板
从为限时促销设计的多样化“可定制模板”库中选择。使用“模板和场景”的预构建结构，立即为您的促销定下基调。
2
Step 2
添加您的内容
通过添加有关促销的具体细节来个性化您的视频。整合您的产品图片、文字，甚至利用“AI头像”以引人入胜的虚拟主持人呈现您的优惠。
3
Step 3
应用品牌和音频
通过使用“品牌控制（标志、颜色）”应用您的品牌颜色和标志来完善视频的美学。用充满活力的“色彩鲜艳、大胆的视觉风格”和背景音乐增强信息。
4
Step 4
导出和分享
生成您的高质量限时促销视频。利用“纵横比调整和导出”功能为各种平台准备您的视频，确保在所有营销渠道上“快速渲染和分享”。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动态产品展示

通过引人入胜的AI视频突出产品和特别的限时促销优惠，吸引买家注意并提升紧迫感。

常见问题

HeyGen如何帮助我快速制作引人入胜的限时促销视频？

HeyGen通过其直观的平台和可定制的模板，帮助您快速设计引人注目的限时促销广告视频。利用AI工具进行增强定制，在几分钟内制作出高质量的营销视频，推动销售。

HeyGen是否提供用于促销视频内容的AI头像？

是的，HeyGen提供多样化的AI头像选择，可以通过逼真的文本转视频转换将您的促销视频脚本生动呈现。这使得内容动态且引人入胜，无需演员，并辅以丰富的媒体库。

HeyGen的限时促销广告视频有哪些定制选项？

HeyGen为您的限时促销广告视频提供广泛的定制选项，包括拖放编辑器和AI工具进行增强定制。您可以通过色彩鲜艳、大胆的视觉风格个性化模板，添加可定制的文字幻灯片，整合标志揭示结尾，并利用专业库存镜头制作高质量视频。

我可以轻松地将HeyGen的促销视频适应不同的社交媒体平台吗？

当然可以。HeyGen通过其纵横比调整功能，使您能够轻松优化营销视频以适应各种社交媒体平台。这确保了您的促销视频内容在Instagram故事等渠道上看起来很棒，最大化您的覆盖面。