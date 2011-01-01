快速高效的限时促销广告视频制作工具
使用可自定义的模板和场景为所有限时优惠创建高转化率的销售促销视频。
为数字营销人员和内容创作者开发一个引人注目的45秒社交媒体视频广告，展示HeyGen的视频模板的强大功能。视频应采用时尚、吸引眼球的视觉风格，配以现代化的过渡效果和激励人心的背景音乐，强调他们如何轻松创建引人入胜的限时优惠内容。
制作一个时长60秒的精美广告视频，面向推出紧急促销的品牌和产品经理，重点展示自动字幕/标题提供的清晰度。采用专业且有影响力的视觉风格，展示清晰的产品镜头和引人入胜的背景音乐，确保关于限时促销的信息有效地传达给广泛的受众。
为任何有抱负的视频制作者设计一个充满力量的30秒视频，展示HeyGen如何简化使用AI虚拟形象创建高效限时促销广告的过程。视觉和音频风格应友好且激励人心，展示无缝的制作过程和任何人都能实现的专业效果，无论技术水平如何。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建高效的限时促销广告？
HeyGen通过直观的工具让您快速制作引人注目的限时促销广告视频。利用我们的AI视频工具和丰富的视频模板选择，制作吸引眼球的广告视频，抓住限时优惠的注意力。
HeyGen有哪些功能使其成为高效的限时促销广告视频制作工具？
HeyGen提供无缝体验，使用拖放编辑器让您轻松自定义场景并添加动画文本。您还可以利用AI语音生成，创建动态且专业的销售促销视频。
使用HeyGen创建社交媒体视频广告时，我可以保持自定义品牌吗？
当然可以，HeyGen允许您在广告视频项目中完全实现自定义品牌。轻松整合您的品牌标志、颜色和字体，确保限时促销广告视频制作的输出与您的电子商务商店完美契合。
HeyGen支持不同格式的社交媒体视频广告吗？
是的，HeyGen确保您的限时促销广告视频制作适用于各种平台。我们的平台提供纵横比调整和导出功能，使您的社交媒体视频广告在每个渠道上都能完美优化，帮助提升销售。