Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对健身房老板的45秒宣传视频，突出介绍新的高强度间歇训练课程，利用HeyGen的AI虚拟形象。视觉风格应充满活力和动感，配以欢快的背景音乐，展示AI锻炼视频生成器的强大功能，快速吸引新会员。
制作一个为健身影响者设计的60秒激励短视频，展示使用HeyGen的可定制视频模板进行的30天挑战转型之旅。视觉和音频风格应时尚且引人入胜，快速剪辑和屏幕文字展示进度，激励观众加入下一个挑战。
设计一个面向健康教练的2分钟综合教育视频，提供健康建议，强调通过HeyGen的自动字幕功能实现可访问性。该视频需要一种平静、信息丰富的视觉风格，配以令人安心的声音，确保所有观众都能轻松跟随建议，得益于清晰的字幕和有效的语音生成。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化AI锻炼视频的制作？
HeyGen通过允许您使用AI虚拟形象和文字转视频功能生成引人入胜的锻炼内容来简化流程。这个强大的AI锻炼视频生成器帮助您高效地制作专业的健身视频，即使没有丰富的编辑经验。
我可以使用HeyGen自定义健身挑战视频的品牌和特定元素吗？
当然可以，HeyGen提供强大的在线视频编辑工具来自定义您的健身挑战视频。您可以利用可定制的视频模板，添加您的标志，使用拖放功能添加进度条和计时器等元素，并应用自动字幕以增添专业感。
HeyGen是否支持健身视频和锻炼计划的多语言选项？
是的，HeyGen通过提供多语言语音和自动字幕来增强您的全球影响力。这确保了您的锻炼视频和个性化锻炼计划对多元化观众具有吸引力和可访问性，使HeyGen成为一个全面的健身挑战视频制作工具。
内容创作者如何从HeyGen导出和分享他们的健身视频？
HeyGen使内容创作者能够轻松导出和分享他们完成的健身视频。您可以轻松优化并导出适合各种纵横比的视频，非常适合社交媒体视频或嵌入到不同平台的个性化锻炼计划中。