制作一个60秒的专业员工入职视频，针对金融部门的新员工，专门用于数据隐私法规的合规培训。该视频应采用企业化、信息丰富的视觉风格，使用清晰的文字覆盖和简洁的旁白生成，确保所有重要信息有效且权威地传达。
设计一个30秒的个性化视频入职说明，帮助客户设置新的投资账户，展示其优势和初始步骤。视觉美学应动态且富有表现力，使用易于理解的动画，而音频则提供平静且令人安心的旁白，直接从您的脚本生成文本到视频功能，使过程显得无缝且安全。
想象一个45秒的品牌金融视频，供营销团队推广新储蓄产品，强调其独特的功能和优势。该视频应采用时尚的品牌视觉风格，利用各种模板和场景，配以充满活力的背景音乐和清晰的音效设计，旨在吸引观众注意力并在所有营销渠道中保持品牌一致性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升金融入职体验？
HeyGen的AI视频生成器通过创建个性化且引人入胜的视频，彻底改变了金融入职体验，无论是客户还是员工的入职体验。它简化了复杂的金融概念，从一开始就带来更清晰的理解和更牢固的关系。
HeyGen为金融视频提供哪些品牌控制？
HeyGen允许您通过可定制的视频模板和品牌控制（包括标志和配色方案）来保持一致的品牌形象。您还可以利用多样化的AI化身，在品牌金融视频中专业地代表您的品牌。
HeyGen如何提高金融培训视频的制作效率？
HeyGen通过先进的文本到视频功能和逼真的旁白生成，简化了金融培训和说明视频的制作。这使得高质量内容的快速生产成为可能，为您的所有培训视频需求提供了经济高效的解决方案。
HeyGen能否生成多语言的金融视频？
是的，HeyGen支持生成超过100种语言的金融视频，并配有可定制的旁白和字幕。这一功能确保您的客户入职体验和培训内容对全球观众可访问。