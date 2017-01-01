制作一个45秒的充满活力和现代感的解说视频，介绍一款新的投资产品，目标受众是年轻的科技精英投资者。这个金融视频应使用鲜艳的图形和欢快的背景音乐，由一个引人入胜的AI虚拟形象来传递，使复杂的金融概念变得易于理解。HeyGen的AI虚拟形象将在呈现这一动态内容中发挥关键作用。

生成视频