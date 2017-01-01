金融入职生成器：简化客户旅程
提升您的金融数字入职体验。利用AI虚拟形象创建个性化、引人入胜的视频内容，加速客户获取。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为合规官和运营经理制作一个2分钟的教学视频，详细说明如何在其系统中实现合规性和工作流程自动化。视觉风格应高度详细，配有清晰的信息图表和流程图，辅以权威的声音和精确的字幕/说明。视频将解释eKYC和AML编排的复杂性，并展示改进的审计跟踪，利用从脚本到视频的技术将密集的合规文件转换为可访问的内容。
为客户体验领导者开发一个1分钟的引人入胜的视频，展示数字入职在增强会员参与方面的变革力量。视觉风格应充满活力且以用户为中心，展示多样化的模板和场景，描绘积极的客户旅程，配以欢快的背景音乐和专业的解说。该视频强调欢迎的数字入职体验，展示媒体库/库存支持如何丰富个性化沟通。
技术领导者在处理CRM和核心银行系统时，将受益于一个2分钟的解释视频，介绍如何集成金融入职生成器以改善分析和报告。视觉风格应技术性和精确，使用界面和数据仪表板的屏幕录制，专业的旁白引导观众通过API连接并突出决策时间指标。该视频可以通过纵横比调整和导出轻松适应各种技术演示，从技术脚本通过文本到视频高效生成。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升金融客户的入职流程？
HeyGen利用AI革新金融机构的客户入职体验，实现个性化的数字入职，通过脚本创建引人入胜的视频内容。这有助于简化整体金融入职流程，使其更高效且用户友好。
HeyGen能否与现有的金融系统集成以实现工作流程自动化？
是的，HeyGen旨在支持无缝集成，允许实现高级工作流程自动化。金融机构可以将HeyGen与其CRM和核心银行系统连接，在整个客户入职过程中自动化个性化视频的交付，增强合规设计和法规遵从。
HeyGen提供哪些功能来创建引人入胜的入职视频？
HeyGen提供了一个强大的AI入职工具，包括从脚本到视频的转换、逼真的AI虚拟形象和专业的旁白生成。用户可以通过品牌控制自定义视频，并利用各种模板制作高质量、个性化的内容，以实现有效的数字互动。
HeyGen为金融入职提供了哪些安全措施和合规功能？
HeyGen通过提供如eKYC和AML编排支持和安全内容交付等功能，帮助金融机构满足严格的法规遵从标准。我们的平台支持审计跟踪功能，并支持强大的身份验证，有助于防止欺诈和在数字入职过程中实现合规设计。