现场培训视频工具：赋能您的团队
通过HeyGen的可定制模板和场景快速制作引人入胜的培训视频和SOPs，以提高员工学习效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个60秒的视频，记录关键的安全协议，供有经验的现场人员和合规官员使用，作为标准操作程序（SOPs）的重要“视频文档”。视觉呈现应详细且具有解释性，使用屏幕文字覆盖，同时由AI化身提供精确的指导性解说。这种方法确保了清晰度和对安全标准的遵循。
开发一个动态的30秒销售赋能视频，在现场演示中向销售团队和潜在客户展示新产品功能。视觉风格需要引人入胜，并结合品牌图形，配以热情且有说服力的声音。利用HeyGen的模板和场景快速组装出专业且有影响力的信息，简化内容创作过程。
设计一个50秒的欢迎视频，为新入职的远程现场员工介绍公司必备工具和文化。视觉和音频风格应信息丰富且亲切，配以温暖的声音，并辅以字幕/说明文字，以确保多元化员工的可访问性。此视频旨在简化初始入职流程，让新团队成员感到融入。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业培训视频的制作？
HeyGen通过利用“生成式AI”将脚本转换为由“AI化身”呈现的专业视频，从而简化了“培训视频制作”。这一强大的“培训视频软件”使企业能够高效地使用多样化的“视频模板”制作高质量内容，而无需复杂的编辑技能。
HeyGen能否用于有效的员工培训和入职？
当然可以，HeyGen是提升“员工培训”和“入职”项目的理想“现场培训视频工具”。您可以快速生成全面的“操作指南”和“SOPs”通过引人入胜的“视频文档”，确保团队的一致性和可访问性学习。
HeyGen在视频文档方面提供了哪些独特功能？
HeyGen在“视频文档”方面以其先进的“AI化身”和“从脚本到视频”功能脱颖而出。这使用户能够创建清晰且专业的指导视频，配以真实的“语音生成”，将静态内容转化为动态的学习体验。
HeyGen培训视频中可以自定义品牌元素吗？
可以，HeyGen提供强大的“品牌控制”功能，确保您的“培训视频软件”输出与企业形象无缝对接。您可以轻松将您的标志和品牌色彩整合到多样化的“视频模板”中，使所有“员工培训”内容专业且符合品牌形象。