Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段简洁的45秒信息视频，概述工厂工人和现场技术人员操作重型机械的关键安全协议。此培训视频制作应保持严肃、实用的语气，包含清晰的屏幕指示，并通过从脚本到视频的方式高效生成必要的字幕/说明。
想象一段30秒的现代简洁的演示视频，专为内部项目管理团队设计，解释最近的软件更新。AI视频生成器应利用媒体库/库存支持中的可定制模板和场景，以动态、欢快的音频风格呈现步骤。
生成一段90秒充满活力的最佳实践指南，针对经验丰富的远程专业人士，重点介绍有效的虚拟会议礼仪。此现场培训视频生成器内容源自Prompt-Native视频创作，应简洁且鼓舞人心，利用纵横比调整和导出功能进行多平台交付，并配有专业背景音乐。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI增强我的现场培训视频？
HeyGen通过先进的AI视频生成技术，帮助您高效创建引人入胜的现场培训视频。您可以将脚本转化为专业视频，配有逼真的AI虚拟形象和AI生成旁白，使复杂的培训内容变得易于理解且充满活力。
HeyGen为企业培训视频提供了哪些类型的AI虚拟形象？
HeyGen提供多样化的逼真AI虚拟形象，可以无缝集成到您的企业培训视频和电子学习视频中。这些虚拟形象以一致的专业水准传达信息，使产品或人力资源培训内容更具吸引力。
HeyGen是否简化了培训视频的制作过程？
是的，HeyGen通过其直观的平台显著简化了培训视频的制作，提供可定制的模板和Prompt-Native视频创作。这一创意引擎允许从您的培训视频脚本进行端到端视频生成，减少了制作时间和精力。
我可以在HeyGen生成的培训视频中自定义品牌元素吗？
当然可以，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的企业培训视频保持公司的身份。您可以轻松整合您的标志、品牌颜色和自定义字体，确保所有生成内容的一致和专业外观。