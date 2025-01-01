现场操作视频制作工具，轻松生成工地报告

让您的现场团队轻松将工地照片和视频转化为专业文档，使用从脚本到视频功能生成有影响力的报告。

144/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的吸引人短片，展示如何直接从工地照片和视频生成重要报告的简化流程。此视频应面向项目经理和现场主管，采用动态、信息丰富的视觉风格，并配以自信的、解释性的“语音生成”。强调使用HeyGen的“媒体库/素材支持”和精美的“模板和场景”实现视觉文档的无缝集成。
示例提示词2
制作一个30秒的社交媒体视频，面向现场运营公司的营销团队，展示如何快速创建有影响力的品牌内容。视觉和音频风格应快速且视觉吸引力强，配以大胆的图形和充满活力的配乐。展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，以实现多平台分发，并使用“模板和场景”保持所有社交媒体视频的强大品牌一致性。
示例提示词3
设计一个全面的2分钟培训模块，解释复杂的技术程序，面向经验丰富的现场工程师。此视频应采用详细的、指导性的视觉风格，配以清晰的动画视觉效果和精确的“语音生成”。展示如何使用HeyGen的“从脚本到视频”将技术文档转化为易于理解的视频内容，并通过“字幕/说明”在不同的操作环境中增强清晰度。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

现场操作视频制作工具的工作原理

让您的现场团队轻松记录工地、创建报告，并使用AI驱动的视频制作工具高效地进行培训。

1
Step 1
上传您的现场媒体
首先上传您的工地照片和视频，或粘贴脚本以快速将文本转化为视频，捕捉关键的现场见解。
2
Step 2
自定义品牌
应用您公司的品牌控制，包括标志和颜色，确保所有培训视频和报告与您的企业形象一致。
3
Step 3
添加AI化身
通过加入专业的AI化身来增强您的视频，讲解指令或报告，使复杂信息对现场团队更易于理解。
4
Step 4
导出与文档
导出完成的视频，调整为适合各种平台的尺寸，轻松生成报告并维护全面的图像和视频文档。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化技术文档

.

将复杂的操作数据和技术报告转化为易于理解的引人入胜的视频摘要，以便现场团队更清晰地理解。

background image

常见问题

HeyGen如何简化从文本到视频的创作过程？

HeyGen是一款先进的AI视频制作工具，可以轻松将脚本转化为引人入胜的视频。我们的平台利用从文本到视频的技术，直接从您提供的文本生成逼真的AI化身和语音。这使得端到端的视频生成对每个人都变得可及，简化了您的内容制作。

HeyGen能否将品牌元素融入其AI视频内容中？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频与品牌形象完美契合。您可以在视频编辑界面中自定义AI化身、背景，并融入您的标志和品牌色彩。这在所有培训视频和社交媒体视频中保持了一致的品牌信息。

HeyGen为现场操作视频文档提供了哪些功能？

HeyGen作为一个直观的现场操作视频制作工具，允许现场团队高效创建重要的图像和视频文档。我们的平台支持移动访问，使得在移动中生成工地照片和视频变得简单。这简化了所有现场活动的报告和沟通。

HeyGen是否支持各种视频格式和功能，如字幕？

作为一个多功能的在线视频制作工具，HeyGen完全支持自动字幕和说明等关键功能，以增强可访问性。您还可以轻松调整纵横比和导出视频为各种格式，确保它们适合任何平台或报告文档。