节日公告视频制作器：快速创建引人入胜的宣传片

使用我们对初学者友好的拖放编辑器和丰富的模板与场景库，快速制作高质量的活动视频，实现创意定制。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的精致活动视频，面向家庭和文化参与者，展示一个宁静的文化节，具有优雅的视觉效果，温暖的色调和舒缓的器乐背景音乐。利用HeyGen的语音生成功能，提供关于节日独特活动的清晰、吸引人的叙述，确保高质量的公告。
示例提示词2
制作一个15秒的引人入胜的节日宣传预告，针对美食爱好者和当地社区，充满令人垂涎的美食特写镜头和令人兴奋的快速剪辑蒙太奇，配以欢快、朗朗上口的背景音乐。这个快速视频应利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，获取令人惊叹的美食视觉效果，吸引观众而无需语音解说。
示例提示词3
制作一个60秒的公告视频，专为工匠、小企业主和手工艺节的潜在参与者设计，采用真实友好的视觉风格，使用坦率的镜头和温暖、邀请的语气。结合HeyGen的AI虚拟形象，展示关键细节和供应商申请的行动呼吁，增强活动的品牌和影响力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

您的节日公告视频制作器如何工作

使用我们AI驱动的平台轻松制作引人入胜的节日公告视频，专为快速创建和有影响力的社交媒体分享而设计。

1
Step 1
选择一个模板
通过从专业设计的视频模板中选择一个来开始您的创作，为您的节日公告设定完美的基调。
2
Step 2
定制您的品牌
通过应用您独特的品牌元素来个性化您的视频。使用我们直观的品牌控制轻松添加标志和调整颜色，以匹配您的节日身份。
3
Step 3
增强语音解说
通过添加引人入胜的叙述来提升您的信息。利用我们先进的语音生成功能，为您的公告创建清晰而动态的音频。
4
Step 4
导出并分享
一旦您的公告完成，轻松导出您的视频。我们的平台支持各种纵横比调整和导出，确保它可以在所有社交媒体渠道上使用。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过动态节日预告片激励和激发观众

制作视觉上令人惊叹且情感共鸣的视频预告片，为即将到来的节日或活动营造期待和兴奋。

常见问题

HeyGen如何帮助我制作视觉吸引力强的节日公告视频？

HeyGen为您提供多种创意定制选项，帮助您制作令人惊叹的节日公告视频。利用AI驱动的工具、丰富的视频模板，并添加音乐、动画和品牌元素，有效吸引注意力。我们的平台确保您的活动视频在社交媒体上脱颖而出。

是什么让HeyGen成为直观的活动公告视频制作平台？

HeyGen提供对初学者友好的拖放编辑器，使活动视频制作对每个人都变得可及。我们的AI驱动工具简化了复杂任务，让您专注于创意愿景。这种直观的方法帮助您高效制作高质量的公告视频。

HeyGen能否为我的公告视频定制品牌和创意元素？

当然可以，HeyGen提供广泛的创意定制选项，确保您的公告视频与您的品牌完美契合。轻松添加您的标志，从媒体库中选择素材，并整合自定义音乐和文字动画。这使您能够制作独特而令人难忘的活动视频。

HeyGen如何通过AI简化公告视频的制作过程？

HeyGen利用先进的AI驱动工具，包括从脚本到视频的文本转换和语音生成，大大加快了视频制作速度。我们的AI视频代理可以轻松将您的想法转化为动态视频。这一强大的技术让您专注于为您的公告提供引人入胜的内容。