功能演示视频生成器：创建引人入胜的演示
轻松制作专业功能演示，使用自然的AI配音生成。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个全面的60秒视频演示，针对新软件用户，清晰地逐步指导复杂功能。视觉和音频风格应友好和欢迎，配有AI化身旁白和自动字幕/说明文字，确保视频制作过程无缝衔接。
为销售团队制作一个动态的90秒软件演示视频，向潜在客户展示高级功能。该视频应精致且富有表现力，结合媒体库/库存支持中的丰富图形元素和自信的配音生成，强调关键优势。
为内容创作者和小企业主制作一个引人入胜的30秒视频，旨在提高用户参与度并帮助提升销售。采用快节奏和视觉丰富的风格，配以生动的场景和动画，使用纵横比调整和导出优化各种平台，并利用创意模板和场景打造专业外观。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的解释视频和软件演示？
HeyGen通过AI帮助用户创建引人入胜的解释视频和软件演示。我们的平台提供多种视频模板和AI化身，使您能够轻松从脚本生成高质量的视频内容，提升您的营销策略。
HeyGen是否支持使用AI创建引人入胜的功能演示视频？
是的，HeyGen是一个先进的功能演示视频生成器，利用AI简化创作过程。您可以轻松制作全面的视频演示和教程视频，配有AI配音和自动字幕，清晰展示软件功能。
我的视频内容有哪些品牌和定制选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的视频内容与品牌形象一致。您可以使用您的标志、品牌颜色进行视频定制，并从丰富的媒体库中选择，创建品牌场景和有效的行动号召。
我可以使用HeyGen轻松为我的教程视频添加专业配音和字幕吗？
当然可以，HeyGen简化了为所有视频内容（包括教程视频）添加专业配音和自动字幕的过程。利用我们的AI配音生成和字幕功能，确保视频文档的清晰沟通和可访问性。