功能更新视频制作器：轻松宣布新功能

使用动态模板和场景简化您的视频创作，以实现即时影响。

为小企业主制作一个动态的30秒视频，展示新产品功能，采用专业且引人入胜的视觉风格。利用HeyGen的多样化“模板和场景”快速构建一个引人注目的演示，配以欢快的音轨和清晰的旁白，有效传达令人兴奋的公司更新。

示例提示词1
设计一个充满活力的15秒社交媒体视频，面向内容创作者，展示使用“AI视频制作器”进行“视频创作”的简便性。采用生动、快节奏的视觉风格和时尚的背景音乐。关键是通过HeyGen的自动“字幕/说明”确保可访问性和参与度，以便于静音浏览的观众。
示例提示词2
制作一个简洁的45秒教学视频，面向科技爱好者，解释复杂的软件更新，采用简洁、专业的美学风格。利用HeyGen的“AI化身”以权威但亲切的语调传达叙述，辅以信息丰富的屏幕图形和柔和的背景音乐，确保突出“功能更新视频制作器”方面的专业视频。
示例提示词3
创建一个直接的20秒内部沟通视频，适合忙碌的专业人士和内部团队，宣布一个小的“功能更新视频制作器”增强。采用现代、简洁的视觉风格和企业背景音乐。通过HeyGen的“语音生成”从简单的脚本中有效传达信息，确保清晰和简洁，以便快速公司更新。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

功能更新视频制作器的工作原理

轻松创建引人入胜的功能更新视频，清晰传达您的最新产品增强信息给您的观众。

1
Step 1
创建您的视频内容
首先使用我们的从脚本到视频的功能将您的脚本转换为动态视频。只需输入文本，即可观看其转变。
2
Step 2
选择您的视觉效果和声音
通过选择多样化的AI化身和生成自然的声音旁白来个性化您的视频，使其与您的品牌相匹配。
3
Step 3
添加专业增强
通过自动添加准确的字幕/说明来提高清晰度和可访问性。您还可以应用品牌的标志和颜色。
4
Step 4
导出并分享您的更新
满意后，轻松以各种纵横比导出您的专业视频，准备在所有平台上分享并通知您的用户。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过成功案例突出功能影响

通过创建引人入胜的客户成功故事视频，展示新功能的价值和影响。

常见问题

HeyGen如何简化创意项目的视频创作？

HeyGen通过AI驱动的工具，如AI化身和多样化的媒体库，使用户能够轻松制作专业视频。这简化了整个视频创作过程，非常适合社交媒体视频或公司更新。

我可以在HeyGen中使用AI化身和文本转语音功能吗？

可以，HeyGen具备先进的AI化身和强大的文本转语音功能，允许您直接从脚本生成引人入胜的旁白。这使得HeyGen成为满足多样化内容需求的出色AI视频制作器。

HeyGen提供哪些工具用于专业视频编辑和品牌推广？

HeyGen提供全面的专业视频工具，包括可定制的模板、品牌标识和颜色控制，以及自动字幕/说明。这确保您的视频内容看起来精致，并与您的品牌形象完美契合。

使用HeyGen的AI工具，我可以多快创建一个功能更新视频？

HeyGen旨在提高效率，通过其直观的拖放界面和AI驱动的工具，快速创建功能更新视频。您可以快速组装场景并生成引人入胜的内容，而无需丰富的编辑经验。