功能更新视频制作器：轻松宣布新功能
使用动态模板和场景简化您的视频创作，以实现即时影响。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个充满活力的15秒社交媒体视频，面向内容创作者，展示使用“AI视频制作器”进行“视频创作”的简便性。采用生动、快节奏的视觉风格和时尚的背景音乐。关键是通过HeyGen的自动“字幕/说明”确保可访问性和参与度，以便于静音浏览的观众。
制作一个简洁的45秒教学视频，面向科技爱好者，解释复杂的软件更新，采用简洁、专业的美学风格。利用HeyGen的“AI化身”以权威但亲切的语调传达叙述，辅以信息丰富的屏幕图形和柔和的背景音乐，确保突出“功能更新视频制作器”方面的专业视频。
创建一个直接的20秒内部沟通视频，适合忙碌的专业人士和内部团队，宣布一个小的“功能更新视频制作器”增强。采用现代、简洁的视觉风格和企业背景音乐。通过HeyGen的“语音生成”从简单的脚本中有效传达信息，确保清晰和简洁，以便快速公司更新。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意项目的视频创作？
HeyGen通过AI驱动的工具，如AI化身和多样化的媒体库，使用户能够轻松制作专业视频。这简化了整个视频创作过程，非常适合社交媒体视频或公司更新。
我可以在HeyGen中使用AI化身和文本转语音功能吗？
可以，HeyGen具备先进的AI化身和强大的文本转语音功能，允许您直接从脚本生成引人入胜的旁白。这使得HeyGen成为满足多样化内容需求的出色AI视频制作器。
HeyGen提供哪些工具用于专业视频编辑和品牌推广？
HeyGen提供全面的专业视频工具，包括可定制的模板、品牌标识和颜色控制，以及自动字幕/说明。这确保您的视频内容看起来精致，并与您的品牌形象完美契合。
使用HeyGen的AI工具，我可以多快创建一个功能更新视频？
HeyGen旨在提高效率，通过其直观的拖放界面和AI驱动的工具，快速创建功能更新视频。您可以快速组装场景并生成引人入胜的内容，而无需丰富的编辑经验。