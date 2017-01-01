功能发布视频生成器：快速、引人入胜的产品发布

使用我们的AI视频生成器和文本转视频功能即时创建引人注目的产品发布视频，达到工作室级别的输出质量。

为忙碌的科技专业人士创建一个30秒的高影响力功能发布视频，展示一款新工具，配以流畅的动画视觉效果和充满活力的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能快速生成引人注目的营销内容，使用其AI驱动的工具实现快速制作和专业旁白生成。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
制作一个1分钟的演示和演练视频，面向软件开发人员，详细解释复杂的新产品更新，包含详细的屏幕录制和冷静权威的演示。使用AI虚拟形象清晰地呈现技术信息，配以自动字幕/说明文字以提高可访问性，并通过HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉效果，实现成本效益的扩展。
示例提示词2
为内部产品营销团队设计一个45秒的战略产品发布视频，强调新功能的市场影响。视觉风格应专业，使用简洁现代的图形传达关键指标，配以自信有说服力的旁白。利用HeyGen的视频模板和场景快速创建，并通过纵横比调整和导出轻松适应各种平台，理想用于创建高质量的产品发布视频。
示例提示词3
为现有的高级用户制作一个简洁的15秒“专业提示”视频，展示新功能中的隐藏亮点。视觉方法应动态，快速剪辑和清晰的屏幕文字突出显示，配以充满活力的背景音乐和友好、吸引人的旁白。利用HeyGen的AI驱动工具，特别是其文本转视频和旁白生成功能，高效创建与此参与度高的受众产生共鸣的视频。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

功能发布视频生成器的工作原理

快速使用AI驱动工具制作引人注目的功能发布视频，确保产品更新的清晰沟通和专业展示。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的功能发布说明或详细脚本粘贴到平台中。我们的文本转视频功能将把您的文本转化为引人入胜的视频内容，准备好进行制作。
2
Step 2
选择模板和虚拟形象
从多样化的视频模板库中选择与您品牌美学相匹配的模板。然后，选择一个AI虚拟形象来讲述您功能的优势，利用我们的模板和场景设置完美的舞台。
3
Step 3
添加旁白和品牌元素
通过专业的旁白生成增强您的视频，清晰地表达您的信息。使用品牌控制应用您的品牌标志和颜色，以保持一致的身份。
4
Step 4
导出和分享
完成您的视频，并利用纵横比调整和导出以适应各种平台。利用调度和自动发布功能轻松分发您的高质量功能发布视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示新功能和产品价值

通过引人入胜的AI视频有效展示新产品功能，说明其优势和价值主张。

常见问题

HeyGen如何通过AI简化工作室级别视频的创建？

HeyGen利用先进的AI驱动工具将文本脚本转化为专业的工作室级别输出。其直观的拖放编辑器和丰富的视频模板简化了视频生成过程，使高质量的营销内容创建对每个人都变得可及。

我可以使用HeyGen自定义视频并管理复杂的编辑任务吗？

可以，HeyGen提供强大的视频编辑器功能，允许您整合自定义虚拟形象，上传自己的媒体资产，并轻松添加字幕/说明文字。您可以微调每个细节，包括去除视频背景，以高效创建高质量的营销视频。

HeyGen提供哪些技术功能以实现高效的视频工作流程？

HeyGen提供强大的AI驱动工具以简化工作流程，包括调度和自动发布到各种平台。您可以将高质量视频导出为标准格式如MP4文件，并利用纵横比调整和导出以满足多样化的分发需求，确保无缝的跨设备功能。

HeyGen在生成各种产品和营销视频方面有多灵活？

HeyGen作为一个全面的AI视频生成器，适合创建多样化的内容，如功能发布视频、产品发布视频和演示及演练视频。其功能使您能够快速大规模地制作有影响力的营销内容，如产品视频生成器。