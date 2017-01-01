功能发布视频生成器：快速、引人入胜的产品发布
使用我们的AI视频生成器和文本转视频功能即时创建引人注目的产品发布视频，达到工作室级别的输出质量。
不喜欢结果？
试试这些提示。
制作一个1分钟的演示和演练视频，面向软件开发人员，详细解释复杂的新产品更新，包含详细的屏幕录制和冷静权威的演示。使用AI虚拟形象清晰地呈现技术信息，配以自动字幕/说明文字以提高可访问性，并通过HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉效果，实现成本效益的扩展。
为内部产品营销团队设计一个45秒的战略产品发布视频，强调新功能的市场影响。视觉风格应专业，使用简洁现代的图形传达关键指标，配以自信有说服力的旁白。利用HeyGen的视频模板和场景快速创建，并通过纵横比调整和导出轻松适应各种平台，理想用于创建高质量的产品发布视频。
为现有的高级用户制作一个简洁的15秒“专业提示”视频，展示新功能中的隐藏亮点。视觉方法应动态，快速剪辑和清晰的屏幕文字突出显示，配以充满活力的背景音乐和友好、吸引人的旁白。利用HeyGen的AI驱动工具，特别是其文本转视频和旁白生成功能，高效创建与此参与度高的受众产生共鸣的视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI简化工作室级别视频的创建？
HeyGen利用先进的AI驱动工具将文本脚本转化为专业的工作室级别输出。其直观的拖放编辑器和丰富的视频模板简化了视频生成过程，使高质量的营销内容创建对每个人都变得可及。
我可以使用HeyGen自定义视频并管理复杂的编辑任务吗？
可以，HeyGen提供强大的视频编辑器功能，允许您整合自定义虚拟形象，上传自己的媒体资产，并轻松添加字幕/说明文字。您可以微调每个细节，包括去除视频背景，以高效创建高质量的营销视频。
HeyGen提供哪些技术功能以实现高效的视频工作流程？
HeyGen提供强大的AI驱动工具以简化工作流程，包括调度和自动发布到各种平台。您可以将高质量视频导出为标准格式如MP4文件，并利用纵横比调整和导出以满足多样化的分发需求，确保无缝的跨设备功能。
HeyGen在生成各种产品和营销视频方面有多灵活？
HeyGen作为一个全面的AI视频生成器，适合创建多样化的内容，如功能发布视频、产品发布视频和演示及演练视频。其功能使您能够快速大规模地制作有影响力的营销内容，如产品视频生成器。