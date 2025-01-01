功能发布更新视频制作器：宣布您的创新
通过AI化身将您的功能公告转化为直接与观众对话的形式，使每次更新都清晰而引人入胜。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象为小企业主和市场经理量身定制一个30秒的产品视频，旨在强调轻松创建引人注目的社交媒体视频。视觉上，追求简洁、现代的美学风格，配以友好的音频语调和显著的屏幕文字。该视频应有力展示预设计模板和场景的实用性，以便快速生成内容和高效调整不同平台的纵横比。
开发一个60秒的教程视频，直接面向内容创作者和教育工作者，精确展示如何利用新功能制作有效的解释视频。采用引人入胜的分步视觉风格，配以温暖的色调和清晰的音频，并通过动态场景过渡增强效果。引导观众轻松将文本转化为视频，从媒体库/素材支持中整合多样元素，打造精致、信息丰富的指南。
设计一个简洁的45秒产品更新公告视频，直接面向产品经理和企业用户，重点介绍最近平台增强的重大影响。视觉叙事应专业且权威，配有自信的AI化身和细致的信息动画。该视频需清晰阐述语音生成提供的多语言公告精确控制，以及自动字幕/说明的无缝集成以实现全球可访问性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的产品视频创作？
HeyGen通过AI驱动的视频创作革新产品视频制作。利用我们多样的AI化身和专业模板，快速制作引人入胜的产品演示视频和解释视频。
我可以用HeyGen的AI视频制作器创建哪些类型的视频？
HeyGen的AI视频制作器允许您制作各种内容，从动态社交媒体视频到详细的教程视频。通过我们直观的拖放编辑器和文本转视频功能，创建高质量视频既高效又简单。
HeyGen是否提供AI语音和视频自动字幕？
是的，HeyGen提供强大的AI语音生成和自动字幕功能，以增强您的视频内容。我们先进的视频编辑器无缝集成这些功能，确保您的信息清晰且易于更广泛的观众理解。
我可以在HeyGen创建的视频中自定义品牌外观吗？
当然可以！HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您将标志、品牌颜色和自定义字体融入视频中。利用我们的专业模板和高级视频编辑器，确保在所有视频资产中保持一致且精致的品牌形象。