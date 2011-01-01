AI视频生成器用于培训和产品发布视频
通过动态AI化身自动化引人入胜的培训视频和产品发布，吸引您的观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为L&D团队开发一个45秒的培训视频，专门用于员工入职，介绍公司范围内的软件更新。视频应具有专业且亲切的视觉风格，结合预设计模板和场景以快速创建。确保音频清晰友好，并添加自动字幕/说明以增强可访问性，展示HeyGen作为有效的AI培训视频制作工具。
制作一个30秒的信息性培训视频更新，针对内部团队的一个小型技术流程改进，利用培训视频生成器的功能。视觉风格应直接明了，使用HeyGen的媒体库/库存支持中的相关素材来说明关键点。精确的旁白生成应引导观众了解更新，展示如何为日常沟通自动化视频制作。
为社交媒体制作一个15秒的简短视频，提供关于如何利用新应用功能最大化生产力的快速提示。视觉风格应明亮、充满活力，并针对移动设备观看进行优化，展示HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能。一个引人入胜且节奏快速的AI旁白应与视觉效果相辅相成，使其成为短视频AI生成器制作的优秀示例。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人注目的产品发布视频？
HeyGen是一个AI视频生成器，旨在创建引人入胜的产品视频。利用AI化身、可定制的视频模板和脚本转视频功能，制作具有高制作价值的电影级营销视频，视觉效果引人注目。
HeyGen视频有哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的定制选项，包括AI化身、动态图形和丰富的视频模板选择。用户可以根据不同平台（包括社交媒体）定制视觉输出，创造视觉上引人入胜且独特的内容。
HeyGen支持创建电影级营销视频吗？
是的，HeyGen使用户能够创建具有照片级真实感和高制作价值的电影级营销视频。其AI驱动的平台允许制作视觉上引人入胜的内容，非常适合产品广告和社交媒体活动。
HeyGen如何简化创意内容的视频制作？
HeyGen通过自动化大部分创意过程简化视频制作，从脚本转视频生成到AI旁白和字幕。其用户友好的界面和广泛的视频制作工具使内容创作者能够高效地制作高质量视频。