产品发布视频制作工具：创建有影响力的解释视频

使用动态模板和场景快速制作专业的产品发布视频，实现最大影响力。

设计一个1分钟的宣传视频，目标是小企业主和市场经理，展示他们如何轻松使用HeyGen的直观界面创建专业的产品发布视频。视觉风格应干净、专业且充满活力，包含动画信息图表，突出使用预设模板和场景的简便性，最终导出高分辨率的MP4文件。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
探索如何为产品经理和软件开发人员创建一个90秒的产品演示视频，以现代、教育性和冷静的音频风格清晰解释复杂功能。该视频应利用HeyGen的AI虚拟形象来呈现信息，并使用语音生成功能进行一致、清晰的旁白，使产品演示视频通过AI语音旁白变得高度吸引人和信息丰富。
示例提示词2
制作一个吸引人的45秒解释视频，针对内容创作者和在线教育者，重点关注可访问性和参与度。视觉风格应鲜艳且动态，带有屏幕文本强调，使用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成内容，并自动添加精确的AI字幕，以确保这些关键解释视频能够广泛传播。
示例提示词3
想象一个2分钟的技术培训视频，针对企业培训师和支持团队，要求详细、指导性和视觉清晰的风格，带有逐步的视觉效果。利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，整合相关的B-roll和图形，同时强调模板和场景中的自定义选项，以完美地将培训与特定品牌指南对齐。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

功能发布视频制作工具的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜的功能发布视频。按照这些简单步骤宣布您的产品，吸引您的受众，并激发兴奋。

1
Step 1
选择您的起点
通过选择各种专业“视频模板”来启动您的产品发布视频，或使用我们的从脚本到视频功能轻松将您的脚本转换为视频。
2
Step 2
使用AI自定义您的内容
通过个性化您的视频来实现您的愿景。添加引人入胜的AI语音旁白，并通过动态视觉效果和文本丰富您的“AI产品视频”。
3
Step 3
应用品牌元素
确保您的视频反映您的品牌形象。利用我们的品牌控制功能，在整个发布视频中无缝整合您的标志、颜色和其他“自定义选项”。
4
Step 4
导出并分享您的发布
一旦完善，使用我们的纵横比调整和导出功能生成您的视频。下载高质量文件，准备在“社交媒体”上分享并吸引您的受众。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强功能入门和培训

通过引人入胜的AI驱动培训视频，提高用户和内部团队对新功能的理解，确保顺利采用和高保留率。

常见问题

HeyGen如何简化产品发布视频的制作？

HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，彻底改变了产品发布视频的制作过程。这使用户无需复杂的传统视频制作工具即可快速生成专业的AI产品视频，使HeyGen成为高效的产品发布视频制作工具。

HeyGen的视频编辑器中有哪些自定义选项？

HeyGen在其直观的拖放编辑器中提供了广泛的自定义选项，允许您定制产品演示视频的每个方面。您可以调整品牌控制，整合屏幕录制，并从多样的视频模板中选择，以实现任何解释视频的理想美学。

HeyGen能否自动为我的视频生成AI语音旁白和字幕？

是的，HeyGen提供强大的自动语音旁白生成和AI字幕功能，大大增强了您的产品视频。这些集成的AI工具确保您的内容专业且易于访问，有效地覆盖更广泛的受众。

HeyGen提供哪些视频导出文件格式？

HeyGen允许您将完成的AI产品视频导出为高分辨率的MP4文件，确保在各种分发渠道中保持专业质量。其多功能性支持在社交媒体上轻松分享，并嵌入到产品演示视频中。