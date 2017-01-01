产品发布视频制作工具：创建有影响力的解释视频
使用动态模板和场景快速制作专业的产品发布视频，实现最大影响力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
探索如何为产品经理和软件开发人员创建一个90秒的产品演示视频，以现代、教育性和冷静的音频风格清晰解释复杂功能。该视频应利用HeyGen的AI虚拟形象来呈现信息，并使用语音生成功能进行一致、清晰的旁白，使产品演示视频通过AI语音旁白变得高度吸引人和信息丰富。
制作一个吸引人的45秒解释视频，针对内容创作者和在线教育者，重点关注可访问性和参与度。视觉风格应鲜艳且动态，带有屏幕文本强调，使用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成内容，并自动添加精确的AI字幕，以确保这些关键解释视频能够广泛传播。
想象一个2分钟的技术培训视频，针对企业培训师和支持团队，要求详细、指导性和视觉清晰的风格，带有逐步的视觉效果。利用HeyGen的广泛媒体库/素材支持，整合相关的B-roll和图形，同时强调模板和场景中的自定义选项，以完美地将培训与特定品牌指南对齐。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化产品发布视频的制作？
HeyGen通过利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，彻底改变了产品发布视频的制作过程。这使用户无需复杂的传统视频制作工具即可快速生成专业的AI产品视频，使HeyGen成为高效的产品发布视频制作工具。
HeyGen的视频编辑器中有哪些自定义选项？
HeyGen在其直观的拖放编辑器中提供了广泛的自定义选项，允许您定制产品演示视频的每个方面。您可以调整品牌控制，整合屏幕录制，并从多样的视频模板中选择，以实现任何解释视频的理想美学。
HeyGen能否自动为我的视频生成AI语音旁白和字幕？
是的，HeyGen提供强大的自动语音旁白生成和AI字幕功能，大大增强了您的产品视频。这些集成的AI工具确保您的内容专业且易于访问，有效地覆盖更广泛的受众。
HeyGen提供哪些视频导出文件格式？
HeyGen允许您将完成的AI产品视频导出为高分辨率的MP4文件，确保在各种分发渠道中保持专业质量。其多功能性支持在社交媒体上轻松分享，并嵌入到产品演示视频中。