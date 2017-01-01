功能发布生成器：创建引人入胜的产品公告

使用我们的AI工具快速生成引人入胜的内容，利用从脚本到视频的功能节省时间并简化您的发布流程。

您是产品经理或市场团队的一员，正在寻找为下次发布生成引人入胜的内容吗？这段30秒的视频，结合快速动态的视觉效果和欢快的音乐，展示了我们的功能发布生成器如何利用HeyGen的从脚本到视频功能快速将您的脚本转化为引人入胜的视频，帮助您轻松构思出色的宣传创意。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
小企业主和企业家终于可以节省时间，使用我们的AI产品发布生成器创建有影响力的公告。这段45秒的视频，配有友好专业的旁白和简洁的图形，展示了您如何轻松利用HeyGen的AI虚拟形象制作引人入胜的内容，为您的产品发布提供支持，使复杂的任务变得简单高效。
示例提示词2
市场专家和内容创作者，发现如何自动化您的GTM内容生成，并通过这段60秒的视频探索多样化的宣传创意。采用信息丰富、时尚的视觉风格和现代UI演示，突出展示了我们的产品发布生成器如何与HeyGen的字幕/标题功能无缝协作，提供精美全面的发布资产。
示例提示词3
对于初创公司和市场实习生来说，推出新功能不必花费巨资或耗费大量时间。这段30秒的充满活力的视频，充满明亮的视觉效果和易于理解的步骤，展示了我们的免费AI工具如何利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持帮助您生成引人入胜的内容，确保您的信息既吸引人又具成本效益。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

功能发布生成器如何工作

使用我们的AI工具即时生成引人入胜的产品发布计划、市场内容和宣传创意，节省您宝贵的时间和精力。

1
Step 1
选择您的发布详情
首先提供有关新功能或产品的关键信息。我们的AI产品发布生成器将使用这些输入来了解您的需求。
2
Step 2
选择内容输出
确定您需要的内容类型，例如发布公告邮件、社交媒体帖子或视频脚本。我们的自动化GTM内容生成器将根据需要定制输出。
3
Step 3
创建引人入胜的内容
只需点击一下，我们的AI代理将根据您的规格生成引人入胜的内容，准备供您审核。
4
Step 4
导出您的计划
下载完整的功能发布计划、宣传创意或内容资产。这个AI工具简化了您的工作流程，节省时间。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升内部功能培训

.

开发引人入胜且有效的培训视频，确保您的团队了解并支持新功能。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的产品发布内容？

HeyGen的AI工具可以为您的产品发布生成引人入胜的内容，将脚本转化为专业视频，配有AI虚拟形象和旁白。这有助于创建真正吸引注意力的内容。

HeyGen的AI产品发布生成器是否能节省视频制作时间？

当然，HeyGen显著简化了产品发布计划的视频制作过程。其直观的界面和从脚本到视频的功能帮助您快速生成创意和宣传视频，节省宝贵时间。

HeyGen能否自动化新功能的GTM内容生成？

是的，HeyGen作为自动化GTM内容生成器，能够快速为您的功能发布生成视频。您可以利用模板和品牌控制，确保所有市场推广需求的输出一致且专业。

HeyGen可以为宣传创意生成哪些创意资产？

HeyGen使您能够生成多样化的创意资产，从AI视频发布公告到社交媒体的引人入胜的内容。利用AI虚拟形象和自定义品牌，创建与您的受众产生共鸣的高效宣传创意。