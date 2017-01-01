功能发布生成器：创建引人入胜的产品公告
使用我们的AI工具快速生成引人入胜的内容，利用从脚本到视频的功能节省时间并简化您的发布流程。
小企业主和企业家终于可以节省时间，使用我们的AI产品发布生成器创建有影响力的公告。这段45秒的视频，配有友好专业的旁白和简洁的图形，展示了您如何轻松利用HeyGen的AI虚拟形象制作引人入胜的内容，为您的产品发布提供支持，使复杂的任务变得简单高效。
市场专家和内容创作者，发现如何自动化您的GTM内容生成，并通过这段60秒的视频探索多样化的宣传创意。采用信息丰富、时尚的视觉风格和现代UI演示，突出展示了我们的产品发布生成器如何与HeyGen的字幕/标题功能无缝协作，提供精美全面的发布资产。
对于初创公司和市场实习生来说，推出新功能不必花费巨资或耗费大量时间。这段30秒的充满活力的视频，充满明亮的视觉效果和易于理解的步骤，展示了我们的免费AI工具如何利用HeyGen的丰富媒体库/素材支持帮助您生成引人入胜的内容，确保您的信息既吸引人又具成本效益。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的产品发布内容？
HeyGen的AI工具可以为您的产品发布生成引人入胜的内容，将脚本转化为专业视频，配有AI虚拟形象和旁白。这有助于创建真正吸引注意力的内容。
HeyGen的AI产品发布生成器是否能节省视频制作时间？
当然，HeyGen显著简化了产品发布计划的视频制作过程。其直观的界面和从脚本到视频的功能帮助您快速生成创意和宣传视频，节省宝贵时间。
HeyGen能否自动化新功能的GTM内容生成？
是的，HeyGen作为自动化GTM内容生成器，能够快速为您的功能发布生成视频。您可以利用模板和品牌控制，确保所有市场推广需求的输出一致且专业。
HeyGen可以为宣传创意生成哪些创意资产？
HeyGen使您能够生成多样化的创意资产，从AI视频发布公告到社交媒体的引人入胜的内容。利用AI虚拟形象和自定义品牌，创建与您的受众产生共鸣的高效宣传创意。