功能发布广告视频制作器：创建惊艳的宣传片
轻松创建引人入胜的功能发布广告视频。使用文本转视频将您的脚本转化为引人入胜的视觉效果，实现品牌的快速增长。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个营销机构需要快速扩大其视频广告创意输出，以满足各种客户的需求。这个45秒的视频将节奏快且专业，展示HeyGen的模板和场景以及AI虚拟形象，结合纵横比调整和导出功能，如何让绩效营销人员高效地为社交媒体平台生成多种视频变体。音频将清晰自信，符合专业美学。
电商企业如何通过引人入胜的短视频提升品牌知名度？开发一个15秒的简短视频，采用明亮、流行的社交媒体美学和吸引人的背景音乐，展示使用HeyGen的AI虚拟形象和自动字幕/字幕功能创建引人入胜的内容是多么简单。由AI语音生成的旁白将快速突出一个关键产品优势。
一位产品经理希望通过一段有影响力的产品发布视频揭示他们的最新创新。这个60秒的精美解释视频将通过来自媒体库/库存支持的清晰视觉效果详细展示新产品的功能，配合使用文本转视频生成的权威旁白，确保每个细节都能有效传达，以增强品牌知名度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何提升我的功能发布广告视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和全面的视频模板库，帮助您创建引人入胜的功能发布广告视频。我们的平台简化了高质量、吸引人的视频广告创意的制作，确保您的产品发布视频脱颖而出。
在HeyGen中是否可以完全自定义视频广告以匹配我的品牌？
可以，HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您即时自定义视频广告的品牌颜色、标志和字体。这确保了您的所有视频广告创意在每个活动中始终如一地增强品牌意识。
HeyGen提供哪些先进的AI功能来创建有影响力的视频广告？
HeyGen利用尖端的AI虚拟形象和逼真的AI语音，从文本转视频脚本生成动态且有影响力的视频广告。这些功能支持快速广告创建，支持多样的视频变体，并促进内容本地化以扩大覆盖面。
HeyGen是否支持为社交媒体创建多样化的视频广告格式？
当然。HeyGen专为制作广播级视频广告和适用于各种社交媒体平台的短视频而优化。通过直观的编辑工具和纵横比调整，您可以轻松创建和导出适用于Instagram、TikTok或YouTube的多种视频变体。