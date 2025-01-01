使用我们的功能演示视频制作工具创建引人入胜的演示
快速制作令人惊叹的产品演示，使用可定制的视频模板和场景突出关键功能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设想一个为新软件用户设计的简洁2分钟教程视频，引导他们进行高级功能的产品演示。视觉风格应直观且循序渐进，配以令人安心且清晰的声音，利用HeyGen的可定制模板和场景，呈现结构化且易于理解的内容。
生成一个吸引人的45秒产品视频，面向潜在的B2B客户，作为高层次的产品概述。视觉和音频风格应动态且高度品牌化，采用由HeyGen驱动的专业AI化身，传递自信且有说服力的叙述。
为内部支持团队开发一个精确的90秒操作视频，详细说明复杂的故障排除流程。该视频需要高度指导性的视觉方法，配以明确的屏幕文字和清晰简洁的解说，利用HeyGen强大的字幕/说明功能，确保最大程度的理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化产品演示视频的制作？
HeyGen利用先进的AI功能简化产品演示视频的制作。其直观的拖放编辑器和可定制的视频模板使用户无需丰富的编辑经验即可快速生成专业外观的演示视频。
HeyGen能否创建具有真实感的AI化身和自定义配音的视频？
是的，HeyGen可以使用真实感的AI化身和可定制的AI配音生成功能演示视频。只需输入您的脚本，HeyGen的AI功能将通过专业的解说使您的产品演示栩栩如生。
HeyGen提供哪些产品演示视频的自定义选项？
HeyGen提供广泛的自定义选项，包括可定制的视频模板和强大的品牌控制功能，适用于您的标志和颜色。这使您能够个性化您的产品演示视频，以完美契合您的品牌形象。
如何分享和导出使用HeyGen创建的产品演示视频？
在创建产品演示视频后，HeyGen允许您轻松分享并跟踪其表现。您还可以将视频导出为包括MP4在内的多种格式，确保高清视频分辨率和跨平台兼容性。