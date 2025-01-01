通过我们的功能演示视频生成器解锁销售

轻松创建引人注目的产品演示，搭配惊艳的AI化身。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为市场营销专业人士创建一个专业的45秒产品演示视频制作展示，说明我们最新工具在创建引人入胜的宣传内容方面的强大功能。视频应具有时尚的企业视觉风格，由AI化身展示关键优势和无缝过渡，利用HeyGen的AI化身功能提供一个精致、值得信赖的演示，强调我们视频模板的多功能性。
示例提示词2
为软件开发人员开发一个信息丰富的60秒互动产品演示指南，清晰解释复杂的API集成。视觉和音频风格应简洁技术，结合精确的屏幕文本，并使用HeyGen的字幕/说明确保所有技术细节易于理解，通过从脚本到视频的文本转换保持准确性。
示例提示词3
为电子商务经理制作一个简洁的20秒功能演示视频生成器广告，突出新销售分析仪表板的“一键”设置。视觉风格应快速且视觉丰富，利用生动的图形和充满活力的音乐轨道，使用HeyGen的模板和场景功能设计，确保快速制作和定制品牌吸引力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

功能演示视频生成器的工作原理

从脚本到导出，使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜的产品演示视频，专业展示您的功能。

1
Step 1
从脚本创建您的视频
首先使用HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，将您的想法转化为引人入胜的叙述，概述产品的关键特性。
2
Step 2
选择您的AI演示者
通过选择一系列逼真的AI化身来提升产品故事，确保您的信息清晰专业地传达。
3
Step 3
应用自定义品牌
通过应用自定义品牌元素，包括您的标志和品牌颜色，确保品牌一致性，使您的功能演示具有精致的专业外观。
4
Step 4
导出高质量演示
通过将完成的功能演示导出为MP4，制作一个准备分享的视频，完美展示产品的功能给您的观众。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强产品培训

利用AI驱动的视频展示产品特性，提高内部或客户培训项目的参与度和保留率。

常见问题

HeyGen如何简化产品演示视频的创建？

HeyGen通过其直观的AI视频生成器和丰富的可定制视频模板，帮助用户轻松生成专业的产品演示视频。平台提供拖放式编辑器，简化整个创建过程，带来高效的体验。

HeyGen能否创建具有自定义品牌的互动产品演示？

是的，HeyGen通过利用逼真的AI化身和先进的AI语音旁白，能够创建引人入胜的互动产品演示。用户还可以加入自定义品牌元素，确保视频与公司视觉形象完美契合。

HeyGen提供哪些视频导出选项和质量？

HeyGen允许您将脚本直接转换为高质量视频，提供包括MP4格式在内的多种导出选项。通过HeyGen生成的所有视频均为清晰的1080p高清分辨率。

HeyGen是否包含用于编辑和录制视频内容的工具？

当然，HeyGen配备了内置视频编辑器，用于微调您的内容。它还具有屏幕和摄像头录制功能，以及字幕生成器，提供全面的视频创作体验。