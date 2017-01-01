功能发布视频生成器：更快推出产品
轻松生成引人入胜的产品更新公告视频。利用AI化身让您的新功能栩栩如生，吸引您的观众。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和内容创作者生成一个45秒的视频提示，展示创建产品更新公告视频的简便性。视频应采用充满活力且易于接近的视觉美学，展示多样化的AI化身介绍更新，配以欢快的背景音乐和清晰的AI配音。突出HeyGen的AI化身和配音生成在快速制作引人入胜的内容方面的影响。
为国际市场团队和全球产品经理设计一个90秒的视频提示，展示HeyGen如何增强产品视频制作能力以吸引多元化的观众。视觉风格应精致且简洁，巧妙展示多语言选项，字幕流畅出现，并配以权威的AI声音。重点展示字幕/说明的无缝集成，以实现全球范围的覆盖，适用于任何新功能发布。
为快节奏的营销机构和SaaS公司创建一个30秒的视频提示，专注于快速、符合品牌的产品视频制作内容。此提示应具有快速切换、充满活力的视觉呈现，动态场景转换，源自模板和场景，并由充满热情的AI声音驱动。展示HeyGen的视频模板如何让用户轻松生成专业的功能发布视频，几乎不费力。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI功能发布视频的创建？
HeyGen利用先进的AI工具和文本到视频的功能，让用户可以轻松将脚本转化为专业的产品更新公告视频。其拖放编辑器和可自定义模板简化了整个视频创建过程。
HeyGen视频中有哪些品牌定制选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色和特定的视觉元素。您可以利用可自定义的模板和丰富的媒体库，确保您的产品公告视频完美契合您的品牌形象。
HeyGen为高质量产品视频提供哪些导出选项？
HeyGen允许您导出高分辨率的MP4文件，确保您的产品更新公告视频具有专业质量。您还可以包含多语言字幕，并通过魔术链接轻松分享视频，优化您的功能发布视频的分发。
HeyGen是否支持视频项目的团队协作？
当然可以。HeyGen提供的工作空间旨在促进团队协作，使多个用户可以共同参与产品视频制作项目。这确保了工作流程的无缝衔接和高效的内容创建。