用告别视频制作器创造难忘的时刻
制作一个发自内心的告别致敬视频，加入个性化信息和人工智能化身，留下深刻印象。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
不喜欢这个结果？
试试这些提示。
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
用一段45秒的定制告别视频捕捉告别派对的精髓。这段视频专为家人和密友设计，将利用HeyGen的模板和场景来打造一个视觉上引人入胜的叙事。视频将配以欢快的音轨，使其成为一个生动愉快的告别礼物。加入的字幕/标题将确保每一条发自内心的信息都能清晰传达。
为了一个专业的告别，制作一个30秒的告别视频礼物，突出关键时刻和成就。面向企业观众，这个视频将利用HeyGen的媒体库/库存支持，融入高质量的视觉效果和1080p高清视频输出，以求精致的完成。视觉风格将是时尚和现代的，重点是个性化信息，留下深刻印象。
使用HeyGen的语音合成功能设计一个60秒的告别视频，为每条信息增添个人色彩。这个视频非常适合不同的观众，从同学到队友，都将展现出充满活力的视觉风格和鲜艳的视频主题。采用宽高比调整和导出功能，确保视频能够在不同平台上兼容，使其成为一个多功能的告别致敬视频。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 提供了一种无缝的方式来创建定制的告别视频，利用人工智能打造富有吸引力的告别致敬视频，包含个性化信息和主题。用高质量、富有创意的视频礼物提升你的告别派对，留下持久的印象。
激励并提升观众的情绪，用励志视频.
Create farewell tribute videos that inspire and uplift, leaving a memorable impact on your audience.
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly produce engaging farewell video clips to share on social media, capturing heartfelt moments and messages.
常见问题
HeyGen如何帮助制作个性化的告别视频？
HeyGen 提供了一种无缝的方式，利用 AI 头像和文本到视频的能力来创建定制的告别视频。您可以使用独特的模板、旁白和品牌元素来个性化您的视频，制作一个难忘的告别致敬。
HeyGen为告别视频模板提供了哪些功能？
HeyGen提供了多种告别视频模板，您可以轻松地通过个性化信息、背景音乐和字幕来定制这些模板。这些模板旨在帮助您毫不费力地制作一份发自内心的告别视频礼物。
我可以在使用HeyGen的告别致敬视频中加入个性化信息吗？
是的，HeyGen允许您在告别致敬视频中加入个性化信息。您可以使用文本到视频功能添加真挚的留言，确保您的视频既个性化又深具影响力。
HeyGen是否支持为告别视频导出高质量的视频？
当然，HeyGen 支持 1080p 高清视频导出，确保您的告别视频质量最高。您还可以调整视频的宽高比，以适应不同的平台，使您的视频既多功能又专业。