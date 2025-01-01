需要一个60秒的“家庭新闻视频制作器”更新，以捕捉您家庭中的最新“故事和回忆”，特别为远方的亲友量身定制。这个视频应展示温馨、怀旧且略带幽默的剪辑和照片集锦，配以振奋人心的背景音乐和友好、清晰的旁白，专业地使用HeyGen的旁白生成功能，详细介绍最近的里程碑和有趣的轶事。

