制作一段简洁的1分钟安全培训视频，专为新入职的工厂员工设计，强调关键的安全协议和设备操作。视觉风格应清晰、具有指导性，并配有实用演示，伴随专业且权威的AI语音解说。利用HeyGen的文本转视频功能，将书面安全指南高效转化为引人入胜的视觉内容。

不喜欢结果？
试试这些提示。

示例提示词1
开发一段45秒的公司文化欢迎视频，面向所有新员工，提供一个温暖的介绍，展示我们的价值观和团队环境。该视频应采用引人入胜且友好的视觉和音频风格，利用HeyGen的AI化身代表多元化的团队成员，通过专业的模板和场景展示我们独特的身份。
示例提示词2
为全球工厂的新国际员工量身定制一段2分钟的全面入职视频，涵盖初始文书工作和设施导航。视觉和音频风格必须专业且全球通用，通过HeyGen的语音生成和字幕功能提供清晰的翻译，确保有效的视频本地化。
示例提示词3
为工厂车间培训师和学习新机器的员工生成一段30秒的目标AI视频，演示特定的操作程序。视觉风格应动态且简洁，结合技术插图和专注的信息性解说，利用HeyGen的文本转视频功能以及丰富的媒体库/素材支持，快速制作高影响力的员工培训内容。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

工厂入职视频生成器的工作原理

使用AI轻松创建引人入胜、产品准确的工厂员工入职视频，无需视频编辑技能。

1
Step 1
创建您的脚本
首先粘贴您的文本或使用现有脚本。我们的“文本转视频”功能会立即将您的文字转换为草稿，作为有效“入职视频”的基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”中选择，以传达您的信息，增强参与度，使您的内容对新员工更具亲和力和专业性。
3
Step 3
应用品牌和语音
使用HeyGen的“品牌控制（标志、颜色）”自定义您的视频，以完美契合您的“公司文化”，确保一致且专业的外观。
4
Step 4
导出和分发
利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，以各种格式生成高质量视频，适合在所有平台上进行全面的“员工培训”计划。

使用案例

简化复杂的工厂程序

通过引人入胜的AI视频清晰解释复杂的工厂流程和安全协议，以便更好地理解。

常见问题

HeyGen如何简化员工培训的AI视频生成？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，利用逼真的AI化身和AI语音解说将脚本转化为引人入胜的视频。这种简化的文本转视频转换过程显著简化了高质量员工培训和入职视频的创建，无需专业技能。

是什么让HeyGen成为任何企业都能使用的入职视频制作工具？

HeyGen提供了一个直观的平台，具有多样化的视频模板和品牌控制，使任何人都能在没有技术专长的情况下创建专业的入职视频。其用户友好的界面充当强大的创意引擎，确保您的公司文化得到一致反映。

HeyGen能否支持各种视频格式和全球团队的本地化？

是的，HeyGen支持灵活的导出，并提供纵横比调整以适应各种平台。对于全球员工培训，它还通过AI语音解说和字幕促进视频本地化，使您的内容在全球范围内可访问。

HeyGen如何增强如工厂入职视频等专业培训？

HeyGen作为工厂入职视频生成器表现出色，提供定制的AI化身和可定制的视频模板，以制作有影响力的安全培训视频。这确保了在工业环境中进行关键员工培训时的一致性和吸引力。