沉浸式虚拟导览设施视频制作器
使用AI虚拟形象在几分钟内生成专业的设施视频，引导您的观众了解每一个细节。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段1.5分钟的沉浸式虚拟导览视频，面向潜在客户和投资者，展示您最先进的研究设施。视觉风格应流畅且高清，提供真实的规模感和创新感，通过"从脚本到视频"的叙述和丰富的"媒体库/素材支持"来突出关键区域，作为`虚拟导览`的有力`营销视频`。
为社交媒体平台制作一段45秒的动态短片，面向科技爱好者，提供优化家庭网络安全的快速提示。视觉风格应充满活力且视觉吸引力强，配有鲜艳的图形和清晰的文字覆盖，确保通过"字幕/说明"实现最大可访问性，利用创意"模板和场景"保持快速节奏，适合`社交媒体视频`。
设计一段2分钟的全面技术更新视频，面向现有用户，展示企业软件的最新功能。视觉呈现应清晰简洁，结合实用的屏幕录制和精确的注释，通过清晰的"语音生成"增强，并通过"纵横比调整和导出"优化适用于各种平台，成为有效的`产品演示`工具。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何简化创作过程？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从文本到视频的技术，瞬间将您的脚本转化为引人入胜的视频。这个AI驱动的工具显著简化了内容制作，使其更快更高效。
HeyGen提供哪些视频编辑功能用于定制和品牌化？
HeyGen提供了一个强大的在线视频制作器，配有用户友好的拖放编辑器，让您轻松定制视频。您可以应用品牌控制，使用模板，确保您的内容完美契合品牌形象。
HeyGen能为我的视频生成专业配音和AI字幕吗？
当然可以。HeyGen直接从您的文本生成专业配音，并提供自动AI字幕，以提高可访问性和参与度。这确保了您的视频对任何观众都具有吸引力和包容性。
HeyGen提供哪些工具以实现直观的视频编辑体验？
HeyGen被设计为一个直观的视频编辑器，提供了一套适合初学者的编辑工具。您可以轻松合并、剪切、裁剪，并为您的素材应用过渡和效果，确保流畅且富有创意的工作流程。