Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个2分钟的"技术培训"视频，针对有经验的技术人员进行"设备培训"复习。该视频应包含复杂操作的详细屏幕录制，以及特定机械部件的特写镜头。利用从脚本到视频的文本功能提供精确的指令，并包括"多语言"字幕/说明，以增强不同团队的可访问性和理解。
制作一个60秒的动画解释视频，供"学习与发展团队"传达最近的"政策更新"给所有设施人员，旨在实现最大化的"培训效率"。视觉方法应现代且信息图表驱动，利用动态模板和场景，快速而有冲击力的过渡。专业且充满活力的AI语音将传递内容，强调未来修订的轻松更新。
生成一个45秒的简洁视频，供外部访客和承包商使用，概述"工作场所逐步"程序的"设施访问培训视频"。视觉内容将结合来自媒体库/库存支持的引人入胜的真实世界镜头与清晰的动画方向提示。音频应清晰且欢迎，同时纵横比调整和导出确保视频针对各种显示格式进行了优化，从信息亭到移动设备。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进引人入胜的培训视频的创建？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和AI语音生成，将文本提示转化为专业且引人入胜的培训视频，使复杂主题易于学习与发展团队理解。这个AI驱动的视频创建简化了高质量培训内容的制作过程。
HeyGen能否帮助学习与发展团队快速创建技术培训视频并轻松更新？
是的，HeyGen使学习与发展团队能够快速制作技术培训视频，使用可定制的模板。其直观的平台允许轻松更新，确保您的培训内容保持最新和高效，无需复杂的视频编辑工具。
HeyGen为多语言和可访问的培训视频提供了哪些功能？
HeyGen支持超过140种语言的AI语音生成，并包含一个集成的多语言视频播放器，使您的培训视频在全球范围内可访问。AI字幕生成器进一步增强了多样化观众的可访问性和理解。
如何在HeyGen中通过AI虚拟形象和屏幕录制增强员工入职或技术教程？
HeyGen允许您无缝集成专业的AI虚拟形象作为讲解者，并结合屏幕录制，制作引人入胜的员工入职和技术教程。这种组合创造了高度专业且引人入胜的视频，确保清晰有效的知识共享。