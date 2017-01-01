导出就绪视频生成器：为任何平台生成专业视频
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对新企业客户的60秒专业解说视频，详细说明使用“脚本到视频”工具进行内部沟通的好处。采用简洁、企业化的视觉美学，配以清晰简明的音频。利用HeyGen的“AI虚拟人”以亲切的方式呈现复杂信息，并配有“字幕/说明文字”以提高可访问性。
制作一个吸引眼球的45秒社交媒体广告，专为电商企业家设计，突出新产品功能，重点在于“定制化”。视觉风格应时尚且充满理想，使用特写镜头和平滑过渡，并配以振奋人心的配乐。该视频将有效利用HeyGen多样化的“模板和场景”及其“媒体库/素材支持”快速创建令人惊艳的品牌视频。
想象一个简洁的15秒“导出就绪视频生成器”宣传片，专为创意机构设计，强调跨平台的快速部署。视觉和音频风格应快速且有冲击力，使用大胆的图形和强有力、自信的旁白。利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保内容轻松完美优化适用于各种社交渠道，非常适合快速社交媒体视频。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作？
HeyGen利用先进的AI虚拟人和自然的旁白，将您的脚本转化为令人惊艳的工作室质量视频。这个AI视频生成器使您无需复杂的编辑即可轻松从文本制作高质量视频。
我可以为我的品牌定制HeyGen生成的AI视频吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的定制选项，包括品牌控制，以确保您的AI视频完美契合您的品牌形象。您可以利用视频模板和创意风格变化来制作令人惊艳的品牌视频。
HeyGen的AI生成内容有哪些导出选项？
HeyGen支持以高导出质量导出您的AI生成视频，包括MP4格式和高达4K分辨率。这确保了您的社交媒体视频、营销视频和其他内容可以在任何平台上使用。
我可以用HeyGen制作哪些类型的创意视频？
HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，能够让您创建各种创意视频，包括营销视频、销售视频、解说视频、教程视频，甚至广告。其从脚本到视频的功能为您的所有需求提供了巨大的创意灵活性。