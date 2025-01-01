展会宣传视频制作工具：您的终极AI工具
生成令人惊叹的展位视频，提升贸易展参与度，将您的脚本直接转化为视频。
创建一个动态的30秒展会宣传视频制作教程，专为小企业主和市场经理设计，展示如何快速生成引人入胜的宣传视频。视觉风格应现代且充满活力，配以清晰、充满能量的旁白，解释如何使用HeyGen的文本转视频功能将他们的创意变为现实，为下一个活动做好准备。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的宣传视频，面向活动组织者和产品营销人员，突出使用HeyGen丰富的视频模板轻松创建惊艳内容的便捷性。视频应采用引人入胜且专业的视觉美学，配以高雅的背景音乐，展示这些模板如何简化高质量展位视频的制作。
示例提示词2
制作一个引人注目的60秒宣传视频，目标是科技初创公司和创新企业，展示HeyGen作为AI视频生成器的尖端能力。视觉和音频风格应未来感十足且简洁，展示一个AI化身传递关于AI化身在下一个产品发布或展会中的效率和创造力的有说服力的信息。
示例提示词3
设计一个简洁的20秒展位视频，专为参加贸易展的参展商和销售团队设计，聚焦于一个有影响力的信息。视觉风格应信息丰富且吸引人，配以友好的旁白，利用HeyGen的旁白生成功能快速传达一个关键优势或行动号召，确保在繁忙的展览环境中最大程度地吸引观众。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的初稿
使用我们强大的"AI视频生成器"从简单的文本脚本即时生成您的"宣传视频"初稿。这将以速度和效率启动您的项目。
Step 2
使用我们的编辑器进行定制
使用直观的"拖放编辑器"个性化您的视频每个细节。轻松添加您的品牌视觉效果、文本和音乐，以完美反映您的信息。
Step 3
添加引人入胜的AI化身
通过整合"AI化身"提升您的视频，以动态方式呈现信息。这些AI驱动的演示者将吸引注意力并有效传达您的信息。
Step 4
导出并广泛推广
一旦完成，使用"纵横比调整和导出"功能以最佳格式导出您的高质量视频。在您的"社交媒体推广"渠道上分享，以最大化覆盖面和参与度。
常见问题
HeyGen如何提升我在展会上的宣传视频制作？
HeyGen让您轻松创建引人注目的宣传视频和展位视频。利用我们的AI视频生成器和丰富的视频模板，快速制作出具有真实感的AI化身的吸引人内容。
是什么让HeyGen成为直观的宣传视频制作工具？
HeyGen提供了一个直观的在线编辑器，具有拖放界面，使您可以轻松定制您的宣传视频。您可以轻松添加品牌、媒体和文本，创建独特且有影响力的信息。
HeyGen能帮助创建引人入胜的展位视频吗？
当然可以，HeyGen非常适合创建动态展位视频，提升贸易展参与度。利用我们真实感的AI化身和文本转视频功能，传递清晰、专业的信息，吸引观众。
HeyGen适合展会以外的各种宣传视频需求吗？
是的，HeyGen是一个多功能的AI视频生成器，适用于您所有的宣传视频需求，包括社交媒体推广和解释视频。使用纵横比调整和导出功能，轻松适应不同平台的内容。