

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的动态动画解说视频，针对寻求高效内容扩展的营销专业人士。采用现代视觉美学，由专业的AI化身传递关键信息，突出HeyGen的AI化身如何让演示生动并吸引观众。
示例提示词2
制作一个30秒的产品演示视频，目标是推出新功能的产品经理。视觉风格应简洁流畅，屏幕文字突出优势，并通过HeyGen高效的旁白生成功能传递关于使用拖放编辑器快速创建内容的有力信息。
示例提示词3
为人力资源和学习与发展专家设计一个90秒的培训视频，重点是创建引人入胜的内部教育内容。采用专业和指导性的视觉风格，利用HeyGen丰富的模板和场景，展示预制解说视频模板如何简化全面培训材料的开发。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

解说内容视频制作器的工作原理

轻松创建专业的解说视频，吸引您的观众并阐明复杂的想法，无需广泛的视频编辑技能。

1
Step 1
创建您的解说内容
首先输入您的脚本或文本。我们强大的从脚本到视频的文本转换功能会立即将您的文字转换为视频草稿，为您的信息奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身和场景
从多样化的AI化身库中选择一个来代表您的品牌。用引人入胜的场景和可定制的解说视频模板来补充您选择的AI化身，以视觉上增强您的信息。
3
Step 3
添加专业旁白
用自然的旁白增强您的解说视频。利用我们的旁白生成功能，使用AI语音生成器创建与您的脚本完美匹配的引人入胜的音频。
4
Step 4
完善并导出您的视频
使用直观的拖放编辑器微调每个细节，从媒体元素到品牌。一旦满意，导出您精心制作的解说视频，适用于各种平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

引人注目的解说视频广告

快速开发高转化率的简洁解说视频广告，有效传达产品优势并推动观众行动。

常见问题

HeyGen如何简化解说视频的制作？

HeyGen是一款直观的解说内容视频制作器，旨在简化您的制作流程。其用户友好的界面和强大的从脚本到视频的创建功能，让您无需复杂的编辑即可轻松将脚本转化为引人入胜的解说视频。

HeyGen能否制作用于营销和社交媒体的动画解说视频？

当然可以！HeyGen擅长制作动态动画解说视频，非常适合用于营销视频和社交媒体内容。您可以利用我们的AI化身和先进的AI语音生成器，制作出吸引观众注意的视觉效果和旁白。

HeyGen在专业视频制作方面提供了哪些独特功能？

HeyGen以其强大的AI功能脱颖而出，包括复杂的AI语音生成器和可定制的AI化身。这些功能结合拖放编辑器和丰富的模板，为高质量视频制作提供了一个全面的平台。

HeyGen适合制作产品演示和培训视频吗？

是的，HeyGen是制作专业产品演示和培训视频的绝佳工具。其直观的设计支持高效的从文本到视频的创建，让您能够快速开发出清晰且有影响力的内容。