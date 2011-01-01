AI视频生成器：快速创建引人入胜的培训视频
使用我们的AI视频生成器，转变您的学习和发展。只需将文本转化为视频脚本，即可生成有影响力的培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的合规培训更新视频，面向所有公司员工，重点介绍最近关于数据隐私的政策变化。该视频应直接且信息丰富，利用HeyGen的从脚本到视频的功能确保准确性，并包括清晰的字幕/说明，以增强对广泛内部观众的可访问性。视觉风格应结合干净、专业的图形。
制作一段2分钟的技术培训模块，演示软件应用中的新功能，专门针对IT专业人员和开发人员。视觉和音频风格应精确且详细，结合屏幕录制和清晰的解说。利用HeyGen的语音生成功能提供多语言本地化培训，并确保各种平台的纵横比调整和导出。
制作一段45秒的快速提示视频，展示如何高效使用AI视频生成器中的模板和场景进行营销内容创作。此提示面向希望简化工作流程的营销团队和内容创作者。视频应具有动态且引人入胜的视觉风格，快速剪辑，有效展示HeyGen的模板和场景的使用，并利用其媒体库/素材支持以获得引人入胜的视觉效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作过程？
HeyGen强大的AI视频生成器将文本脚本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI化身和AI语音解说。这个简化的过程减少了对传统视频编辑工具的需求，使内容制作和学习发展更加迅速。
HeyGen可以用于创建全面的培训视频吗？
当然可以，HeyGen非常适合开发高质量的培训视频和教育内容，适用于各种学习和发展计划。您可以利用可定制的模板快速制作入职和人力资源、技术培训或合规培训材料。
HeyGen提供哪些高级功能用于视频定制和交付？
HeyGen提供强大的功能用于定制您的AI视频，包括广泛的媒体库/素材支持、品牌控制和灵活的纵横比调整。这些功能确保您的内容经过精心打磨并针对不同平台或特定项目需求进行优化。
哪些业务应用最能从HeyGen的AI视频功能中受益？
HeyGen的AI视频功能对各种业务应用有显著益处，从创建动态的销售支持内容和引人注目的社交媒体视频到重要的入职和人力资源材料。其高效性帮助组织快速扩大视频沟通的努力。