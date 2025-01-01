体验式培训视频制作工具：提升学习效果

通过使用AI虚拟形象和直观的编辑功能快速创建吸引人的培训视频，转变您的团队学习方式。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象制作一段60秒的指导视频，专门针对小企业主，讲解如何高效制作培训视频。该视频应采用友好、逐步的视觉方法，利用可自定义的模板和场景来简化复杂流程，增强视频制作的信心。
示例提示词2
需要一段30秒的动态解释视频，面向企业培训师，展示新软件更新的好处。视频必须具备流畅、专业的美学风格，利用AI虚拟形象简洁而吸引地呈现关键特性，增强理解和记忆。
示例提示词3
为营销团队设计一段90秒的简洁产品演示视频，目标客户需要快速了解复杂功能。采用丰富的视觉风格，配以充足的媒体库/素材支持，确保在繁忙的虚拟环境中清晰易懂。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

体验式培训视频制作工具的工作原理

快速将复杂的培训材料转化为吸引人、互动的视频体验，吸引学习者并提高知识保留率。

1
Step 1
创建核心内容
首先使用AI脚本编写工具生成脚本，或从可自定义的模板中选择，以规划您的体验式培训视频的叙述。
2
Step 2
选择吸引人的视觉效果
通过选择AI虚拟形象来呈现您的内容，或从媒体库中选择引人入胜的视觉效果来增强场景，使您的培训生动起来。
3
Step 3
应用专业润色
通过自然的旁白增强您的视频，并通过品牌控制应用您的标志和颜色，保持品牌一致性。
4
Step 4
导出和分享
完成您的体验式培训视频，并以多种纵横比导出，准备在任何平台上无缝分享，以触达您的受众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

最大化学习者的参与度和保留率

利用AI视频工具创建吸引人的培训视频，吸引学习者并显著提高知识保留率。

常见问题

HeyGen如何作为全面的培训视频制作工具？

HeyGen是一个强大的AI视频创作平台，旨在帮助您高效制作培训视频。它提供可自定义的模板和强大的媒体库，使您能够轻松制作适用于任何目的的吸引人培训视频。

HeyGen是否利用AI增强培训视频？

是的，HeyGen利用先进的AI视频工具，如AI虚拟形象和AI文本转语音，将您的内容生动呈现。这使您无需复杂的制作设置即可生成专业的旁白和动态视觉效果。

我的培训视频有哪些品牌控制选项？

HeyGen为您提供全面的品牌控制功能，以保持培训视频的一致性。通过我们的拖放编辑界面，轻松整合您的标志、品牌颜色和自定义字体，确保每个视频都能反映公司的身份。

我可以使用HeyGen轻松从脚本创建培训视频吗？

当然可以。HeyGen简化了制作培训视频的过程，允许您直接将脚本转化为视频。我们的平台包括一个AI脚本编写工具，帮助生成内容，并支持各种平台的多种纵横比。