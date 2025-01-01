使用我们的体验回顾视频制作工具创建引人入胜的亮点

使用易于编辑的模板和场景，为社交媒体参与制作引人入胜的活动回顾。

103/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
帮助小企业主总结他们的年度成就，制作一个引人入胜的60秒“年度回顾视频”，利用HeyGen的可定制“模板和场景”，呈现专业且吸引人的外观。视觉风格应充满庆祝气氛和温暖感，并配以激励人心的背景音乐和清晰的字幕，以便在所有数字渠道上实现无障碍访问。
示例提示词2
为产品经理设计一个引人入胜的45秒“体验回顾视频制作”展示，突出新功能的发布历程。采用时尚、现代的视觉美学，配以流畅的过渡和清晰的“AI化身”解说，确保其通过调整纵横比和导出功能适用于各种平台。
示例提示词3
为教育工作者制作一个难忘的90秒“回顾视频”，总结一个学期的学习内容，结合学生的感言和项目亮点。视觉方法应具有吸引力和协作性，采用屏幕文字叠加和通过“从脚本到视频”生成的友好、信息丰富的语气，并无缝整合来自“媒体库/素材支持”的相关媒体。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

体验回顾视频制作工具的工作原理

轻松将您的活动素材和记忆转化为引人入胜的回顾视频，旨在吸引社交媒体平台的观众。

1
Step 1
上传您的媒体
首先将您的原始视频、照片和音频文件上传到平台的强大媒体库中，以便于访问和组织。
2
Step 2
定制您的回顾
从可定制的模板中选择，并应用过渡效果以无缝连接场景，确保您的视频反映出您独特的品牌或活动主题。
3
Step 3
使用AI增强
利用先进的语音生成技术生成专业旁白，为您的叙述增添清晰度和影响力。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频，利用纵横比调整功能适应各种平台，然后轻松导出并分享您的体验回顾，以最大化传播范围。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作鼓舞人心的体验总结

.

创建引人入胜的年度或里程碑回顾视频，庆祝成就并通过强大的视觉效果和解说激励观众。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的回顾视频？

HeyGen通过AI驱动的工具、可定制的模板和易于编辑的功能，使创建引人入胜的活动或年度总结回顾视频变得简单。您可以轻松地将您的媒体与AI化身和专业旁白结合起来，有效地讲述您的故事。

我可以使用HeyGen制作社交媒体的活动亮点视频吗？

当然可以！HeyGen旨在帮助您创建引人入胜的活动亮点视频和年度回顾视频，非常适合Instagram、YouTube和TikTok等平台。利用品牌控制和纵横比调整功能，实现无缝分享至所有社交媒体渠道。

HeyGen提供哪些AI驱动的工具用于回顾视频制作？

HeyGen提供强大的AI工具来增强您的回顾视频，包括AI化身、从脚本到视频的文本转换和自然语音生成。这些功能与可定制的模板和品牌控制相结合，提供真正个性化和专业的输出。

HeyGen如何确保我的回顾视频看起来专业且符合品牌形象？

HeyGen提供全面的品牌控制，以在每个回顾视频中保持您的专业形象，允许您整合您的标志和品牌颜色。此外，我们的平台包括可定制的模板、高质量的背景音乐和字幕选项，确保最终产品的精致和吸引力。