扩展新闻视频制作工具：AI助力即时新闻
利用强大的AI功能和从脚本到视频的转换，将您的脚本在几分钟内变成引人入胜的突发新闻视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个45秒的动态视频，快速为记者和内容创作者制作突发新闻视频。视觉和音频风格应紧迫且有冲击力，旁白应清晰简洁。展示如何通过内置模板和场景快速分享重要更新，并通过自动字幕/字幕确保可访问性。
开发一个90秒的宣传视频，展示扩展新闻视频制作工具对全球企业和营销团队的能力。视频应具有现代、多样化的视觉美学，并配以多语言、引人入胜的旁白。强调不同语言的旁白生成能力，以及适用于各种平台的灵活纵横比调整和导出功能。
设想一个2分钟的教学视频，专为有抱负的视频创作者和小企业主设计，重点介绍综合视频制作工具的实际使用。视觉风格应为教育性和逐步指导，配以冷静、信息丰富的声音引导用户完成整个过程。展示用户如何轻松利用媒体库/素材支持丰富其内容，并通过从脚本到视频高效创建视频片段脚本。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI简化新闻视频的制作？
HeyGen通过其先进的AI功能高效生成新闻视频。您可以利用逼真的AI虚拟形象，将脚本转换为引人入胜的视频内容，并配以专业的旁白，使HeyGen成为创新的AI新闻视频生成器。
HeyGen提供哪些工具用于快速新闻视频制作？
HeyGen提供了一整套工具，包括各种模板和用户友好的拖放编辑器，以简化您的新闻视频制作流程。这使得快速创建和准备内容以无缝发布到社交媒体成为可能。
HeyGen能否自动为我的突发新闻视频添加字幕？
当然可以。HeyGen具备AI自动字幕功能，包括实时转录，能够自动为您的突发新闻视频生成准确的字幕。这提高了观众的可访问性和参与度。
HeyGen如何帮助个性化视频内容以迎合多样化的观众？
HeyGen通过可定制的AI虚拟形象和多种AI声音实现强大的内容个性化，允许您为特定人群定制扩展新闻视频制作项目。您还可以应用品牌控制以保持一致的视觉识别。