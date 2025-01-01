展览预览视频制作工具：创建引人入胜的预览

使用可定制的模板和多样的场景快速生成高分辨率的展览视频预览。

使用HeyGen的可定制模板创建一个45秒的展览预览视频，目标是艺术爱好者和文化活动参与者，展示即将到来的画廊展览，采用优雅的视觉风格和高雅的器乐背景音，配以清晰的旁白。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为一个新的科技展览设计一个30秒的动态预览视频，目标是科技行业专业人士和潜在投资者，采用未来感的视觉美学和欢快的电子音轨，利用HeyGen的AI化身展示关键创新。
示例提示词2
开发一个60秒的营销视频来推广B2B贸易展位，直接面向企业主和市场经理，采用专业、简洁的视觉风格和由HeyGen的文本转视频功能生成的信息性旁白，快速解释产品优势。
示例提示词3
制作一个20秒的短视频作为历史博物馆的展览预览，以温暖、吸引人的视觉风格和热情的解说吸引学生和家庭，通过HeyGen的字幕/说明确保可访问性。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

展览预览视频制作工具的工作原理

通过我们的AI驱动平台轻松制作引人入胜的展览预览视频。设计令人惊叹的视觉展示，给观众留下深刻印象并突出您的作品。

1
Step 1
创建您的脚本
首先将您的展览叙述输入我们的编辑器。利用我们的“从脚本到视频”功能，立即将您的想法转化为动态视频大纲，利用“文本转视频创作”提高效率。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从丰富的“模板和场景”库中选择，完美补充您的展览。我们多样的“视频模板”允许您自定义每个元素以匹配您的品牌。
3
Step 3
添加引人入胜的AI化身
使用我们逼真的“AI化身”增强您的视频。选择一个“AI化身”来展示信息，引导观众参观您的展览，并增添专业的人性化触感。
4
Step 4
导出并分享
完成您的“展览预览视频制作工具”创作并导出您的“高分辨率视频”。利用我们的“纵横比调整和导出”功能完美适应各种平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

用激励性的展览预告片激发观众

生成鼓舞人心和振奋人心的视频预告片，激发观众的兴趣并激励他们参加您即将举行的展览或活动。

常见问题

HeyGen如何成为强大的展览预览视频制作工具？

HeyGen通过AI驱动的视频创作让您轻松创建令人惊叹的展览预览视频。借助多种可定制的模板，您可以快速设计出引人注目的内容，有效传达您的信息。

HeyGen在视频创作中带来了哪些创新的AI功能？

HeyGen通过先进的AI驱动视频功能革新了视频创作，包括可以展示您内容的逼真AI化身。只需输入您的脚本，即可实现无缝的文本转视频创作，配以自然的语音生成，使HeyGen成为智能的AI视频代理。

HeyGen是否简化了各种营销视频的制作？

当然，HeyGen旨在简化各种营销视频、解释视频和社交媒体视频的制作。其直观的拖放编辑器允许快速组装短视频，确保您的营销内容始终引人入胜并符合品牌风格。

在HeyGen中可以完全自定义我的视频项目吗？

是的，HeyGen通过其可定制的模板和强大的品牌控制提供广泛的自定义选项，允许您加入您的标志和品牌颜色。您还可以添加字幕/说明并导出最终的高分辨率视频，以完美匹配您的品牌美学。